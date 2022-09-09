С октября переселенцы будут получать соцуслуги по-новому: что изменится
С 1 октября переселенцы смогут получать услуги по месту своего фактического пребывания. Для этого Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины единую информационную систему социальной сферы.
Это позволит централизовать назначение, начисление и выплаты для ВПЛ, и значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев.
Внутренние переселенцы в любом региональном управлении социальной защиты смогут:
- быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;
- исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;
- выяснить и устранить причину задержки помощи на проживание.
Органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах.
— Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить в фактическом месте пребывания, — объяснила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.