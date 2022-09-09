Сентябрь, 09 в 12:30

С 1 октября переселенцы смогут получать услуги по месту своего фактического пребывания. Для этого Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины единую информационную систему социальной сферы.

Это позволит централизовать назначение, начисление и выплаты для ВПЛ, и значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев.

Внутренние переселенцы в любом региональном управлении социальной защиты смогут:

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быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;

исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;

выяснить и устранить причину задержки помощи на проживание.

Органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах.