Сентябрь, 09 в 15:39

Работники, которые по состоянию здоровья не могут продолжать свою работу и берут больничный, могут рассчитывать на больничные выплаты.

Какой срок выплаты больничных за счет Фонда соцстрахования 2022 — далее в материале Фактов ICTV.

Как осуществляются выплаты

Предлогом для начисления больничных выплат является е-больничный, или листок нетрудоспособности. Именно этим документом работник подтверждает свою болезнь.

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Формируется листок нетрудоспособности на основе электронного медицинского заключения, которое создает врач.

Такой е-больничный попадает в Электронный реестр листков нетрудоспособности, а уведомление об открытии вашего больничного поступит работодателю в кабинете страхователя на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Оплачивать дни болезни без больничного нельзя.

Однако, чтобы получить больничные выплаты, одного листка нетрудоспособности недостаточно.

Оплачивать его можно лишь тогда, когда он получает статус Готов к уплате. Изменения в статусе можно посмотреть в личном кабинете на портале ПФУ.

Для обычных больничных срок смены статуса составляет 7 дней после даты открытия. В течение этого времени врачом может быть изменено медицинское заключение.

Стоит отметить, что из-за проблем работы электронного кабинета и реестра больничных во время войны, некоторые больничные так и не изменили свой статус.

В таком случае бухгалтер вашего предприятия может самостоятельно отчислить и выплатить вам больничный.

Сроки выплат больничных за счет соцстрахования

Первые пять дней болезни работника оплачивает его работодатель. Начиная с шестого дня — Фонд соцстрахования.

То есть, если вы болеете более шести дней, то ваш работодатель должен подать заявление-расчет в Фонд соцстрахования (ФСС).

В заявлении должна указываться сумма больничных, которую должен выплатить Фонд. Если работник болеет всего 5 дней, то никаких расчетов в ФСС подавать не нужно.

Вообще выплаты ФСС должны перечислить в течение 10 календарных дней со дня выдачи больничного, то есть со дня, когда листок нетрудоспособности изменил статус на Готов к уплате.

Относительно сроков поступления выплат:

5 рабочих дней — подать заявление-расчет на финансирование ФСС с даты принятия комиссией (уполномоченным) по соцстрахованию решение о назначении больничных;

— подать заявление-расчет на финансирование ФСС с даты принятия комиссией (уполномоченным) по соцстрахованию решение о назначении больничных; 10 рабочих дней — после поступления заявления-расчета ФСС должен перечислить средства вашему работодателю. Однако иногда ФСС не придерживается этого срока.

Свои больничные выплаты вы получите вместе с ближайшей зарплатой. То есть вам поступят и оплаты первых пяти дней, и больничные за счет средств ФСС.