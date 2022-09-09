Сентябрь, 09 в 8:35

Внутренне перемещенные лица, подавшие заявку на денежные выплаты через приложение Дія и не получившие средства, могут обратиться за помощью.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире национального телемарафона.

– Не могу сказать, что таких случаев было много, но несколько десятков тысяч обращений из-за несовершенной работы системы Дія не дошло до конечной точки принятия решения. Проанализировав эту ситуацию совместно с Министерством цифровой информации и реагируя на запросы этих людей, мы предоставили им возможность повторно обратиться за помощью, — отметил он.

По словам Музыченко, Минцифры сформировало перечень таких граждан, он уже передан в органы социальной защиты населения. Поэтому те внутренне перемещенные лица, которые обратились до 30 апреля через Дію за помощью, но так и не получили денег, могут подать соответствующую заявку еще раз.

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Замминистра подчеркнул, что заявления подаются не через ЦНАП или территориальную общину, а именно через структурные подразделения по соцзащите населения.

— Если они внесены в указанный список, им будет назначена помощь, начиная с марта. Если человек не попал в такой список, он все равно должен обратиться и предоставить подтверждение тому, что в апреле текущего года он уже предоставлял информацию о предоставлении помощи. Ему также будут назначены соответствующие выплаты, – добавил он.

Недавно Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий и находящихся под временной оккупацией по состоянию на 26 августа 2022 года. Жители этих общин будут получать государственные выплаты для ВПЛ.