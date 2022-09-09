Как будет расти минимальная пенсия и социальные выплаты до конца 2022 года
В течение 2022 года украинцы застанут пять повышений пенсионных и различных социальных выплат. Некоторые из них уже состоялись.
До конца года перерасчет пенсий еще запланирован на 1 октября и 1 декабря.
Как будет расти минимальная пенсия и другие социальные выплаты до конца 2022 года — узнавали Факты ICTV.
Индексация пенсий до конца 2022 года
|Когда
|Размер минимальной пенсии
|1 июля
|2 027 грн
|1 октября
|2 680 грн; 3 000 грн
|1 декабря
|2 093 грн; 2 500 грн
В январе 2022 года произошло первое повышение минимальной пенсии, которая составляет 1 934 грн. Последнее повышение пенсий произошло 1 июля.
- 1 июля — увеличился прожиточный минимум, соответственно повысилась и минимальная пенсия — до 2 027 грн.
- 1 октября — минимальная заработная плата увеличится до 6,7 тыс. грн. Минимальная пенсионная выплата составит 2 680 грн. Это касается неработающих лиц, которые достигли возраста 65 + и имеют страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет.
- 1 октября — для пенсионеров 70+ со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 (для женщин) лет — минимальная пенсия устанавливается на уровне 3 тыс. грн.
- 1 декабря — увеличится прожиточный минимум, поэтому повысят минимальные пенсии. Минимальная увеличится с 2 027 грн до 2 093 грн.
Именно в декабре установят минимальную пенсию в размере 2 500 грн для пенсионеров в возрасте 60-70 лет, которые не работают, при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин).
Если страховой стаж меньше 30 и 35 лет, то минимальная пенсия на 1 декабря будет устанавливаться пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2 500 грн.
Индексация социальных выплат до конца 2022 года
|Когда
|Прожиточный минимум
|Минимальная зарплата
|На детей (до 6 лет)
|На детей (до 18 лет)
|Выплаты трудоспособным лицам
|По потере трудоспособности
|1 июля
|2 508 грн
|2 201 грн
|2 744 грн
|2 600 грн
|2 027 грн
|1 октября
|6 700 грн
|1 декабря
|2 589 грн
|2 272 грн
|2 833 грн
|2 684 грн
|2 093 грн.