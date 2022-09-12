Из-за обстрелов РФ задерживается ряд поездов в Харьков, Сумы, Полтаву

Сентябрь, 11 в 21:16

Из-за обстрелов российской армии по инфраструктуре на Слобожанщине ожидаются задержки ряда поездов из и в Харьков, Сумы, Полтаву, сообщает Укрзализныця.

Однако рейсы не отменяют, движение продолжается по всей сети железной дороги. На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам разрешат остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа.

Какие поезда задерживаются

№1 Харьков – Ивано-Франковск – ориентировочная задержка 45 минут;

№786 Киев — Шостка — задержка 40 минут (электроснабжение восстановлено, поезд направляется дальше).

Задерживаются поезда на отправление – перечень

На отправление из ст. Харьков-Пасс. могут быть задержаны поезда №164 Харьков – Киев (время отправления 21:16), №7 Харьков – Одесса (время отправления 21:43).

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В компании Укрзализныця призывают пассажиров сохранять спокойствие и ждать отправления своих поездов.