Из-за обстрелов РФ задерживается ряд поездов в Харьков, Сумы, Полтаву
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Из-за обстрелов российской армии по инфраструктуре на Слобожанщине ожидаются задержки ряда поездов из и в Харьков, Сумы, Полтаву, сообщает Укрзализныця.
Однако рейсы не отменяют, движение продолжается по всей сети железной дороги. На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам разрешат остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа.
Какие поезда задерживаются
- №1 Харьков – Ивано-Франковск – ориентировочная задержка 45 минут;
- №786 Киев — Шостка — задержка 40 минут (электроснабжение восстановлено, поезд направляется дальше).
Задерживаются поезда на отправление – перечень
На отправление из ст. Харьков-Пасс. могут быть задержаны поезда №164 Харьков – Киев (время отправления 21:16), №7 Харьков – Одесса (время отправления 21:43).
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В компании Укрзализныця призывают пассажиров сохранять спокойствие и ждать отправления своих поездов.