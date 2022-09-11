Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Ситуация динамичная: ВСУ продвигаются вглубь освобожденных территорий на Юге

Юля Захарченко, редактор ленты
Ситуация динамичная: ВСУ продвигаются вглубь освобожденных территорий на Юге
Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте динамично развивается, в частности, и на южном направлении. Вооруженные силы Украины продвигаются вглубь освобожденных территорий.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

– Мы не провозглашаем населенные пункты для того, чтобы воздержаться от лишнего внимания врага. В частности, сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше, – рассказала Гуменюк.

Из-за приближения Вооруженных сил Украины к Херсону российские военные пытаются усилить оборону города, перемещая свои резервы в город.

Сейчас смотрят

В частности, в областном центре фиксируются новые подразделения РФ, военнослужащие которых плохо ориентируются в Херсоне, заявил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Читайте
Наступление ВСУ: коллаборационисты бегут из Украины впереди российской армии

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка