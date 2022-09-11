Ситуация динамичная: ВСУ продвигаются вглубь освобожденных территорий на Юге

Сентябрь, 11 в 18:05

Ситуация на фронте динамично развивается, в частности, и на южном направлении. Вооруженные силы Украины продвигаются вглубь освобожденных территорий.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

– Мы не провозглашаем населенные пункты для того, чтобы воздержаться от лишнего внимания врага. В частности, сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше, – рассказала Гуменюк.

Из-за приближения Вооруженных сил Украины к Херсону российские военные пытаются усилить оборону города, перемещая свои резервы в город.

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В частности, в областном центре фиксируются новые подразделения РФ, военнослужащие которых плохо ориентируются в Херсоне, заявил глава ОВА Ярослав Янушевич.