Сентябрь, 12 в 16:03

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что коллаборационисты и российские захватчики продолжают бежать из Луганской области, и надеется, что ВСУ очень скоро смогут освободить область.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

— Оккупанты сейчас чувствуют все то, через что мы прошли 24-25 февраля. Длиннейшие очереди автомобилей стоят в направлении оккупированного Луганска и Российской Федерации. В Счастье очереди где-то до 1,5 км, в Станице Луганской как-то было и 10 км, – подчеркнул Гайдай.

По его словам, коллаборационисты и захватчики понимают, что в ближайшее время ВСУ приступят к масштабной деоккупации наших населенных пунктов.

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Сергей Гайдай провел совещания со всеми главами военных администраций, чтобы они сразу после деоккупации заходили и начинали работать – чтобы люди почувствовали, что украинские власти на местах.

Что касается коллаборационистов, то, по словам Гайдая, после деоккупации и победы Украины будет достаточно времени, чтобы провести проверки на местах для выявления предателей. Он считает, что все приверженцы россиян рано или поздно понесут ответственность.

— Нельзя допустить ситуацию после 2014 года, когда те, кто помогал сепаратистам, не просто остались в Украине, а еще и баллотировались в депутаты, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Стремительное наступление ВСУ значительно снизило моральный дух российских военных. Однако не стоит забывать, что и наша армия продолжает нести потери, отвоевывая каждый метр своей территории.

Сергей Гайдай отказался называть, какие именно населенные пункты в Луганской области удалось освободить от врага, чтобы не повредить проведению зачистки.

— Как только закончится освобождение Лимана на другом берегу реки, начинается Луганская область: Сватово, Кременная, Рубежное… Вот мы надеемся, что в ближайшее время там будут наши военные, — подчеркнул глава ОВА.

10 сентября сообщалось, что в городе Кременная в нескольких местах, где были базы российских военных, прогремели взрывы.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 201 день.