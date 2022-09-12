Сентябрь, 12 в 13:34

Украинцы, которые имеют статус ВПЛ, а также те, кто выехали с временно оккупированных территорий, продолжают получать письма от коммунальщиков, с требованиями предоставить показания счетчиков или оплатить счета.

При этом дома украинцев повреждены или разрушены.

Что делать, если газопоставщики присылают письма жителям разрушенных домов — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Украинцы жалуются Минреинтеграции

В Минреинтеграции сообщили, что на их горячую линию поступают обращения от людей, которые жалуются, что к ним продолжают поступать письма от коммунальщиков.

Однако дома по указанным адресам разрушены, и газ, вода и свет туда уже давно не подаются.

— Ситуация выглядит абсурдной. Считаю, что наши действия должны соответствовать реалиям, но часто, к сожалению, органы власти оторваны от жизни. Думаю, не стоит объяснять, почему отправлять письма от газопоставщиков жителям разрушенных домов не нужно. Должны быть более трезвыми в подходах! — прокомментировала ситуацию вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук.

Например, письма от газопоставщиков поступают к жителям Мариуполя. При этом, почти весь город уничтожен.

Что делать жителям разрушенных домов

Чтобы газоснабжающие компании прекратили присылать вам платежки, стоит сообщить об этом на горячую линию поставщика, предоставив ему все необходимые данные.

После этого компания вычеркнет вас из списка лиц, пользующихся газом.

Если повреждение жилья произошло недавно, вам тоже нужно обратиться в газоснабжающую компанию с требованием перечислить платежки.

В случае, когда газопровод по улице поврежден, то с момента фиксации прилета соответствующими правоохранительными органами, газоснабжающая компания прекращает начисление услуги.

Стоит добавить, что разрушенное жилье — единственный случай, когда можно не платить за коммунальные услуги.

— Только в случае, если жилье и имущество полностью уничтожено, тогда платить за коммунальные услуги не нужно, в том числе и за газ, — говорит общественная активистка и эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

В других случаях вы должны платить счета за коммуналку.