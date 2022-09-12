Сентябрь, 12 в 11:33

Получение свидетельства о смерти — процесс не только морально тяжелый, но и влечет за собой множество этапов и дел с документами.

Кроме того, получение свидетельства о смерти человека, который умер на временно оккупированной территории, отличается от обычного оформления.

Как получить свидетельство о смерти человека, умершего на ВОТ — далее в материале Фактов ICTV.

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Правила получения свидетельства о смерти

Для получения свидетельства в общем порядке следует обратиться в органы ЗАГС с паспортом и справкой из медучреждения или медицинским свидетельством о смерти.

Однако органы регистрации не принимают документов, выданных учреждениями на неподконтрольных территориях Украины.

Но в ЗАГС все равно нужно написать заявление и приложить документы, которые служат доказательствами факта смерти лица на ВОТ.

В случае, если лицо умерло на оккупированной территории, а в ЗАГС вам отказали в предоставлении свидетельства, решение об установлении факта смерти выносится судом.

Как получить свидетельство о смерти лица, умершего на ТОТ через суд

Обратиться могут члены семьи умершего, их представители или другие заинтересованные лица (если установление факта смерти лица влияет на их права, обязанности или законные интересы).

Для подтверждения факта смерти лица, умершего на временно оккупированной территории Украины, его родственники должны обратиться в любой местный суд Украины, независимо от места проживания или пребывания.

Итак, для получения свидетельства, необходимо:

Обратиться в суд Написать заявление и приложить копии необходимых документов. Копии нужно заверить, написав на них Копія вірна и поставить подпись. Распечатанное заявление вместе с документами (всех по две копии) необходимо подать в канцелярию.

Решение будет рассматриваться в течение 1-7 дней со дня подачи заявления.

Копия решения об установлении факта предоставляется заявителю или направляется в органы ЗАГС.

Обязательно следует проверить, все ли данные умершего человека в решении правильны.

Далее вам необходимо посмотреть, появилось ли ваше решение в Едином реестре судебных решений. Оно может появиться в течение 7 дней со дня принятия.

Если да, то необходимо обратиться в ЗАГС с копией решения и вашим паспортом.

После чего ЗАГС выдаст вам свидетельство о смерти.

Сколько стоит получение свидетельства

Во время военного положения лицо, подавшее заявление на получение свидетельства о смерти человека, который умер на ТОТ, освобождается от уплаты судебного сбора.

Стоит отметить, что в суде вам выдают только решение о согласовании заявления на установление факта смерти.

Необходимые документы

В суд нужно подать:

какой именно факт заявитель просит установить и зачем; причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт; доказательства, подтверждающие смерть;

доказательства , подтверждающие обстоятельства смерти (письменные показания очевидцев, фото с места захоронения, медицинские документы о смерти и др.);

, подтверждающие обстоятельства смерти (письменные показания очевидцев, фото с места захоронения, медицинские документы о смерти и др.); справку о невозможности восстановления утраченных документов (письменный отказ органов ЗАГС);

о невозможности восстановления утраченных документов (письменный отказ органов ЗАГС); копия документа, удостоверяющего личность и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.