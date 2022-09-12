Как записаться на прием в центр занятости онлайн: пошаговая инструкция
Теперь записаться на прием к специалисту центра занятости можно только онлайн, с помощью личного кабинета на сайте ведомства. Зарегистрироваться в персональном кабинете можно с помощью электронной подписи.
Также в личном кабинете можно просмотреть актуальную информацию по осуществлению начислений, выплат и поиска работы.
Как записаться на прием в центр занятости
1. Сначала вам необходимо зарегистрировать личный кабинет.
2. После этого нужно зайти в раздел Регистрация безработных и найти вблизи вас работающий центр занятости.
3. Запишитесь на прием в ведомство.
Подавать заявление на получение статуса безработного и назначение выплат можно также через Дію и чат-бот.
1. Войдя в приложение Дія, вам нужно выбрать категорию Услуги.
2. В категориях выбрать Пособие по безработице и Получить статус безработного.