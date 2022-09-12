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Факты / Україна / Общество

Как записаться на прием в центр занятости онлайн: пошаговая инструкция

Анна Голишевская, Редактор сайта
Як записатись на прийом до центру зайнятості
Фото: Unsplash

Теперь записаться на прием к специалисту центра занятости можно только онлайн, с помощью личного кабинета на сайте ведомства. Зарегистрироваться в персональном кабинете можно с помощью электронной подписи.

Также в личном кабинете можно просмотреть актуальную информацию по осуществлению начислений, выплат и поиска работы.

Как записаться на прием в центр занятости

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1. Сначала вам необходимо зарегистрировать личный кабинет. 

2. После этого нужно зайти в раздел Регистрация безработных и найти вблизи вас работающий центр занятости.

3. Запишитесь на прием в ведомство.

Подавать заявление на получение статуса безработного и назначение выплат можно также через Дію и чат-бот.

1. Войдя в приложение Дія, вам нужно выбрать категорию Услуги.

2. В категориях выбрать Пособие по безработице и Получить статус безработного.

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