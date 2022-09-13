Сентябрь, 13 в 16:01

Владельцы частных домов часто сталкиваются с проблемой перебоев электроснабжения.

Причин для этого множество — погодные условия, износ линий электропередач или неправильное разделение нагрузки.

Чтобы решить проблему с электроснабжением, чаще всего устанавливают резервное питание в доме — специальные аккумуляторы.

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Как правильно выбрать аккумулятор для дома и как его использовать — далее в материале Фактов ICTV.

Виды аккумуляторов для дома

Аккумулятор — это прибор для накопления электрической энергии с последующей выдачей этой энергии.

Аккумуляторы используется для циклического накопления энергии (через зарядку-разрядку) и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования.

Именно аккумуляторы применяются для обеспечения резервных источников энергии в медицине, производстве, транспорте и в других сферах.

При зарядке аккумулятора происходит химическая реакция, которая направлена на накопление устройством энергии. В свою очередь, при разряде аккумулятора происходит процесс отдачи накопленной энергии подключенным потребителям.

В зависимости от вида подключенных потребителей рекомендуется использовать различные типы АКБ.

Сегодня существует три основных типа аккумуляторов:

АКБ-технологии AGM — вместо загущенного до желе электролита в ней применяется стекломат, который пропитывают электролитом. Поры стекломата электролит заполняет не до конца. В оставшемся объеме происходит рекомбинация газов.

— вместо загущенного до желе электролита в ней применяется стекломат, который пропитывают электролитом. Поры стекломата электролит заполняет не до конца. В оставшемся объеме происходит рекомбинация газов. GEL — технология Gelled Electrolite появилась в середине XX века. К электролиту подмешивается SiO2 и через несколько часов электролит становится желеобразным. В этом желе есть много пор, которые заполнены электролитом. Именно такая консистенция позволяет GEL-аккумулятору работать в любом положении;

— технология Gelled Electrolite появилась в середине XX века. К электролиту подмешивается SiO2 и через несколько часов электролит становится желеобразным. В этом желе есть много пор, которые заполнены электролитом. Именно такая консистенция позволяет GEL-аккумулятору работать в любом положении; Flooded — аккумуляторы с жидким электролитом (заливные). Снабжены рециркуляционными клапанами, они переходят в класс малообслуживаемых АКБ. Такие клапаны не допускают выделения газов, а проверять уровень электролита нужно лишь раз в год.

Как выбрать аккумулятор

Аккумуляторы можно объединять в моноблоки, и тогда их называют аккумуляторными батареями.

Основным параметром, характеризующим аккумулятор, является емкость. Емкость ‒ это максимальный заряд, который может принять конкретный аккумулятор.

Чтобы измерить емкость, аккумулятор разряжают в течение определенного времени до определенного напряжения.

Правильный заряд аккумулятора происходит в несколько стадий. В большинстве случаев это четыре стадии:

стадия накопления (bulk);

стадия поглощения (absorbtion);

стадия поддержки (float);

стадия выравнивания (equalization).

Итак, для того, чтобы правильно выбрать аккумуляторную батарею, необходимо иметь как минимум базовое представление об основных технических характеристиках АКБ, ведь в основном, выбор устройства происходит в зависимости от показателей аппарата.

При покупке аккумулятора обращайте внимание на следующие критерии:

Тип аккумуляторной батареи. Напряжение батареи. Емкость аккумулятора.

Также при выборе аккумуляторов следует уделить внимание — внутреннему сопротивлению, химическому составу, саморазряду, заявленному сроку службы устройства.

Соответственно, чем выше эти показатели, тем лучше будет работать аккумулятор при отключении электричества.

Как правильно использовать аккумуляторы для дома

Чтобы аккумулятор прослужил вам долгое время, необходимо соблюдать несколько правил во время пользования.