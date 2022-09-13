Кто может получить скидки на коммунальные услуги – полный список
Депутаты КМДА приняли решение о предоставлении скидок на коммунальные услуги для киевлян, которые пострадали от российской агрессии. Какие категории граждан могут воспользоваться скидками на оплату коммунальных услуг – далее в материале.
Частичная отмена оплаты за коммуналку – еще одно нововведение от депутатов, кроме скидок. Этими льготами смогут воспользоваться люди, которые пострадали от войны, и те, кто помогает питанием и жильем переселенцам, ТрО, ВСУ и Нацгвардии.
Горсовет будет частично, а в некоторых случаях и полностью отменять начисление коммуналки за обслуживание территории дома, вывоз отходов и водоснабжение во время войны.
Кто может получить скидки:
- Городской совет отменяет начисление платежей для людей, которые пострадали в результате войны.
- Делает 50% скидку для организаций, которые размещают у себя ТрО, Нацгвардию, ВСУ и переселенцев (скидка действует только до тех пор, пока организации сдают жилплощадь).
- 30% скидки могут воспользоваться социально незащищенные жители города.
- А вот 50% – учреждения, которые работают в сфере общепита и бесплатно обеспечивают готовым питанием переселенцев, незащищенные слои населения, ТрО, ВСУ и Нацгвардию.
— В связи с агрессивными наступательными действиями Российской Федерации и активизацией ракетных ударов в Украине тысячи человек пострадали от войны, их дома и имущество повреждены или разрушены. А социально незащищенные категории населения оказались в тяжелом материальном положении. Несмотря на это, большое количество учреждений и организаций обязались размещать на собственной территории беженцев, регулярные части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и территориальной обороны, а также на волонтерских началах предоставлять им горячее питание. Поэтому необходимо для пострадавших жителей, а также для указанных учреждений и организаций всех форм собственности на период действия военного положения полностью или частично отменить оплату за коммунальные услуги, которые предоставляет город, – подчеркнул депутат Андрей Витренко.