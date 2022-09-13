Сентябрь, 13 в 15:11

Депутаты КМДА приняли решение о предоставлении скидок на коммунальные услуги для киевлян, которые пострадали от российской агрессии. Какие категории граждан могут воспользоваться скидками на оплату коммунальных услуг – далее в материале.

Частичная отмена оплаты за коммуналку – еще одно нововведение от депутатов, кроме скидок. Этими льготами смогут воспользоваться люди, которые пострадали от войны, и те, кто помогает питанием и жильем переселенцам, ТрО, ВСУ и Нацгвардии.

Горсовет будет частично, а в некоторых случаях и полностью отменять начисление коммуналки за обслуживание территории дома, вывоз отходов и водоснабжение во время войны.

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Кто может получить скидки:

Городской совет отменяет начисление платежей для людей, которые пострадали в результате войны.

Делает 50% скидку для организаций, которые размещают у себя ТрО, Нацгвардию, ВСУ и переселенцев (скидка действует только до тех пор, пока организации сдают жилплощадь).

30% скидки могут воспользоваться социально незащищенные жители города.

А вот 50% – учреждения, которые работают в сфере общепита и бесплатно обеспечивают готовым питанием переселенцев, незащищенные слои населения, ТрО, ВСУ и Нацгвардию.