Сентябрь, 13 в 16:25

Киевские школьники смогут получить персональную стипендию Киевского городского совета. Такое решение было принято на пленарном заседании Киевсовета.

Кто из учеников сможет получить стипендию — читайте в нашем материале.

В Киевсовете пояснили, что школьники, которые являются призерами олимпиад, конкурсов и турниров по учебным предметам, получат персональные стипендии.

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Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук отметил, что необходимо поддерживать учеников и поощрять их приобщаться к научной, учебно-исследовательской и изобретательской работе.

— Образовательный процесс претерпел кардинальные изменения в результате Covid-19, а с 24 февраля — полномасштабная война вызвала значительный сбой в работе учебных заведений. Дети находятся в стрессе и максимально отдалились от привычного режима обучения, — сказал Васильчук.

Председатель комиссии добавил, что сегодня необходимо вводить действенные механизмы, которые будут мотивировать школьников достигать успехов в учебе.

Персональные стипендии будут присваиваться ученикам 8-11 классов, которые являются призерами олимпиад, конкурсов и турниров по учебным предметам, а также имеют высокие достижения в обучении.

Выплаты ученических стипендий будут осуществлять за счет городского бюджета.

Размер ежемесячной выплаты составляет 1 тыс. грн.