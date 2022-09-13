В Киеве введут персональные стипендии для школьников: кто получит
Киевские школьники смогут получить персональную стипендию Киевского городского совета. Такое решение было принято на пленарном заседании Киевсовета.
Кто из учеников сможет получить стипендию — читайте в нашем материале.
В Киевсовете пояснили, что школьники, которые являются призерами олимпиад, конкурсов и турниров по учебным предметам, получат персональные стипендии.
Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук отметил, что необходимо поддерживать учеников и поощрять их приобщаться к научной, учебно-исследовательской и изобретательской работе.
— Образовательный процесс претерпел кардинальные изменения в результате Covid-19, а с 24 февраля — полномасштабная война вызвала значительный сбой в работе учебных заведений. Дети находятся в стрессе и максимально отдалились от привычного режима обучения, — сказал Васильчук.
Председатель комиссии добавил, что сегодня необходимо вводить действенные механизмы, которые будут мотивировать школьников достигать успехов в учебе.
Персональные стипендии будут присваиваться ученикам 8-11 классов, которые являются призерами олимпиад, конкурсов и турниров по учебным предметам, а также имеют высокие достижения в обучении.
Выплаты ученических стипендий будут осуществлять за счет городского бюджета.
Размер ежемесячной выплаты составляет 1 тыс. грн.