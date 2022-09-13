Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В оккупированных и освобожденных общинах ежедневно фиксируют до 200 кровавых преступлений россиян — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированных и освобожденных общинах ежедневно фиксируют до 200 кровавых преступлений россиян — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

На временно оккупированных и освобожденных от российского захватчика территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных захватчиками.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также в ведомстве предупреждают о высокой минной опасности в освобожденных городах и селах — более 70 тысяч квадратных километров в 10 областях заминированы. Это могут быть и боеприпасы, и другие взрывчатые предметы.

Сейчас смотрят

В Генштабе отмечают, что Силы обороны делают все для скорейшего возвращения мирной жизни в освобожденные общины.

Ранее депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал, что в результате полномасштабной агрессии войск РФ в городе Изюм погибли по меньшей мере тысяча мирных жителей. Еще больше людей пострадали на фоне отсутствия медицинской помощи.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка