Сентябрь, 13 в 8:26

На временно оккупированных и освобожденных от российского захватчика территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных захватчиками.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также в ведомстве предупреждают о высокой минной опасности в освобожденных городах и селах — более 70 тысяч квадратных километров в 10 областях заминированы. Это могут быть и боеприпасы, и другие взрывчатые предметы.

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В Генштабе отмечают, что Силы обороны делают все для скорейшего возвращения мирной жизни в освобожденные общины.

Ранее депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал, что в результате полномасштабной агрессии войск РФ в городе Изюм погибли по меньшей мере тысяча мирных жителей. Еще больше людей пострадали на фоне отсутствия медицинской помощи.