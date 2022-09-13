Выплаты для ВПЛ с 1 сентября: изменится ли что-то для украинцев
С началом полномасштабной войны, люди, которые вынуждены были бежать от войны, начали получать от государства социальные выплаты.
Кто из внутренних переселенцев с 1 сентября сможет получать помощь от государства – далее в материале.
Какие выплаты предусмотрены для ВПЛ
С марта 2022 года Министерство экономики внедрило ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц.
Внутренне перемещенные лица, которые вынужденно покинули место постоянного проживания из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, получают помощь от государства:
- в размере 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью;
- в размере 2 тыс. грн на каждого другого человека старше 18 лет.
Какие изменения ждать с 1 сентября
Особых изменений для выплат ВПЛ с 1 сентября 2022 года не предвидится.
Перемещенные лица и в дальнейшем будут получать государственные выплаты. Если за март и апрель 2022 года их получали все зарегистрированные ВПЛ, то еще с мая правила изменились.
Правительство ограничило категорию украинцев, которые получают денежную помощь. Эти изменения продолжат действовать и в сентябре.
В сентябре 2022 года будут получать 2-3 тыс. грн:
- граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия;
- ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.
Кроме того, если украинцы со статусом ВПЛ вернулись домой, выплаты им тоже прекращают поступать.
Также в августе продолжает действовать перечень общин, жители которых получают выплаты. Всего в списке сейчас восемь областей и 300 общин. То есть все ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат в августе выплаты.
В августе государственные средства поступят традиционно до 3, 13 или 23 числа, когда Ощадбанк сделает перерасчет в банки.
Не стоит забывать, что ВПО могут подать заявку на помощь от международных организаций. А те, кто уже прислал заявку, которую согласовали, продолжат их получать.