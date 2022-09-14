Сентябрь, 14 в 7:31

Binance — крупнейшая мировая блокчейн-экосистема и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли. В первые дни полномасштабного вторжения Binance создала Фонд экстренной помощи для оказания немедленной поддержки и безопасного убежища беженцам.

Пожертвование Binance в размере $10 млн – одно из крупнейших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины.

В Binance действует услуга, по которой украинские беженецы, могут оформить себе карту и получать на нее выплаты.

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О том, как заказать и использовать карту Binance, узнавали Факты ICTV.

Карта Binance для украинских беженцев

На сайте компании отмечается, что беженцы, которые обратились к местным некоммерческим организациям и подали заявку на получение криптовалютных карт Binance, получат 75 BUSD ежемесячно.

Основная цель криптокарты — поддержать беженцев и предоставить им быстрый, простой и полностью функциональный платежный инструмент для отправки, получения и покупки товаров с помощью криптовалют.

Карта доступна пользователям Binance из Украины, которые проживают в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция.

Кто может получить

По условиям программы, помощь оказывается только женщинам старше 18 лет, имеющим статус ВПЛ. И только тем женщинам, которые находятся як ВПЛ в Киевской и Львовской областях.

ВПЛ, которые отвечают требованиям, будут получать раз в месяц $75 на человека. Помощь будет поступать в течение трех месяцев.

Как заказать карту

Чтобы начать получать помощь, сначала необходимо заказать карту Binance:

зарегистрируйтесь

на этапе регистрации вы должны указать свой украинский юридический адрес места регистрации, который указан в паспорте. Важно: при прохождении верификации указывайте ваше имя и фамилию латиницей ;

при прохождении верификации указывайте ваше имя и фамилию ; после регистрации вы окажетесь на своей странице Binance;

чтобы заказать карту, найдите раздел Финансы и нажмите карта Binance Visa

начните процесс регистрации заявки на создание, проверив инициалы на карте, и нажмите Далее;

придумайте и введите пароль;

в разделе Дополнительная информация вам необходимо указать адрес проживания из списка стран ЕС. Соответственно, этот адрес должен отличаться от вашего украинского, который вы указали во время регистрации и верификации аккаунта;

вам необходимо указать адрес проживания из списка стран ЕС. Соответственно, этот адрес должен отличаться от вашего украинского, который вы указали во время регистрации и верификации аккаунта; внимательно перечитайте данные и ознакомьтесь с политикой и условиями пользования;

подтвердите завершение процесса заказа карты, нажав Ордер.

Готово! Вы успешно оформили Binance Card для беженцев и имеете доступ к полной информации созданной карты.

Ваша виртуальная карта Binance будет оформлена сразу после успешного заказа. Доставка физической карты зависит от страны вашего временного проживания — от двух до восьми недель.

Как получить материальную помощь

Возможность зарегистрироваться и получить помощь есть только в выбранных приютах в Киевской и Львовской областях, у тех ВПЛ, которые уже там находятся.

Для регистрации ВПЛ, которые находятся в приюте, должны предоставить паспорт и справку внутренне перемещенного лица. Больше информации можно найти по ссылке.

Украинцы будут получать выплаты в течение трех месяцев на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту ($75 на одного человека ежемесячно).

До этого Binance уже выплатили помощь более 1,5 тыс. украинцев, поехавших в страны Европейского Союза. Всего планируют помочь 5 тыс. украинских граждан.