Нет жителей и уцелевших домов: как выглядит освобожденное село Князевка на Херсонщине
В Херсонской области в селе Князевка, расположенном возле недавно освобожденного Высокополья, теперь нет ни одного жителя и уцелевшего дома.
Соответствующее видео с последствиями разрушений обнародовал депутат Херсонского областного совета Игорь Йосипенко. По его словам, оккупанты построили прочную линию обороны рядом с селом в оросительном канале, установив там тяжелую технику.
— Пустеют села Херсонщины. Дома пустуют там, где прошли российские захватчики. Над домами мирных людей раздавались залпы огня, даже самые стойкие постепенно покидали этот населенный пункт, — рассказал он.
Депутат Херсонского облсовета отметил, что война разоряет украинскую землю, Херсонщину, Бериславский район, заставляя многих талантливых людей искать безопасное место.
– Врагам мы это не простим. На несколько поколений вперед мы передадим правду об этой российско-украинской войне и “братском” народе, который опустошал нашу землю, — считает Йосипенко.