Сентябрь, 14 в 20:34

В Херсонской области в селе Князевка, расположенном возле недавно освобожденного Высокополья, теперь нет ни одного жителя и уцелевшего дома.

Соответствующее видео с последствиями разрушений обнародовал депутат Херсонского областного совета Игорь Йосипенко. По его словам, оккупанты построили прочную линию обороны рядом с селом в оросительном канале, установив там тяжелую технику.

Сейчас смотрят

— Пустеют села Херсонщины. Дома пустуют там, где прошли российские захватчики. Над домами мирных людей раздавались залпы огня, даже самые стойкие постепенно покидали этот населенный пункт, — рассказал он.

Депутат Херсонского облсовета отметил, что война разоряет украинскую землю, Херсонщину, Бериславский район, заставляя многих талантливых людей искать безопасное место.