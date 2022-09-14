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Факты / Україна / Общество

Нет жителей и уцелевших домов: как выглядит освобожденное село Князевка на Херсонщине

Юля Захарченко, редактор ленты
Нет жителей и уцелевших домов: как выглядит освобожденное село Князевка на Херсонщине
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области в селе Князевка, расположенном возле недавно освобожденного Высокополья, теперь нет ни одного жителя и уцелевшего дома.

Соответствующее видео с последствиями разрушений обнародовал депутат Херсонского областного совета Игорь Йосипенко. По его словам, оккупанты построили прочную линию обороны рядом с селом в оросительном канале, установив там тяжелую технику.

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— Пустеют села Херсонщины. Дома пустуют там, где прошли российские захватчики. Над домами мирных людей раздавались залпы огня, даже самые стойкие постепенно покидали этот населенный пункт, — рассказал он.

Депутат Херсонского облсовета отметил, что война разоряет украинскую землю, Херсонщину, Бериславский район, заставляя многих талантливых людей искать безопасное место.

– Врагам мы это не простим. На несколько поколений вперед мы передадим правду об этой российско-украинской войне и “братском” народе, который опустошал нашу землю, — считает Йосипенко.

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