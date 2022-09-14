Шмыгаль: Безопасность Украины – это приоритет после окончания войны
Безопасность для общества станет приоритетом после завершения полномасштабной войны в Украине, вызванной вооруженной агрессией российской армии.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с журналистами в Киеве 14 сентября.
— Безусловно, после завершения войны, я убежден, что, несмотря на все обнадеживающие и вдохновляющие наши ожидания, безопасность должна стать и станет для нашего общества приоритетом номер один, — убежден Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что это украинская армия и безопасность жизнедеятельности – от школ, больниц до мест массового скопления и торговых центров. В качестве примера Шмыгаль рассказал о модели в Израиле.
— Модель Израиля – на входе в каждое помещение, где скапливаются люди, есть охрана. В некоторых есть рамки, не позволяющие проносить оружие. Все это нас ждет, над этой концепцией мы работаем, – уверил он.
По словам Шмыгаля, это можно объединить с ветеранской политикой. В частности, военные с соответствующими навыками могут получить новое место работы, где они будут в дальнейшем обеспечивать безопасность общества на разных позициях. Кроме того, в общественных сооружениях и жилых зданиях должны быть оборудованы укрытия.
– Россия как наш сосед никуда не денется. Следующие десятки лет мы будем жить с ощущением опасности из территории РФ. Мы должны быть готовыми, чтобы чувствовать себя уверенно, — убежден премьер-министр.
В то же время в рамках обеспечения безопасности населения речь идет и об усовершенствовании системы оповещения.