Шмыгаль: Безопасность Украины – это приоритет после окончания войны

Сентябрь, 14 в 16:45

Безопасность для общества станет приоритетом после завершения полномасштабной войны в Украине, вызванной вооруженной агрессией российской армии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с журналистами в Киеве 14 сентября.

— Безусловно, после завершения войны, я убежден, что, несмотря на все обнадеживающие и вдохновляющие наши ожидания, безопасность должна стать и станет для нашего общества приоритетом номер один, — убежден Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что это украинская армия и безопасность жизнедеятельности – от школ, больниц до мест массового скопления и торговых центров. В качестве примера Шмыгаль рассказал о модели в Израиле.

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— Модель Израиля – на входе в каждое помещение, где скапливаются люди, есть охрана. В некоторых есть рамки, не позволяющие проносить оружие. Все это нас ждет, над этой концепцией мы работаем, – уверил он.

По словам Шмыгаля, это можно объединить с ветеранской политикой. В частности, военные с соответствующими навыками могут получить новое место работы, где они будут в дальнейшем обеспечивать безопасность общества на разных позициях. Кроме того, в общественных сооружениях и жилых зданиях должны быть оборудованы укрытия.

– Россия как наш сосед никуда не денется. Следующие десятки лет мы будем жить с ощущением опасности из территории РФ. Мы должны быть готовыми, чтобы чувствовать себя уверенно, — убежден премьер-министр.

В то же время в рамках обеспечения безопасности населения речь идет и об усовершенствовании системы оповещения.