Сентябрь, 14 в 20:54

Вооруженные силы Украины, вероятно, освободили село Киселевка в Херсонской области от российской армии.

Единственный населенный пункт, который разделяет сегодня украинских военных и Херсон — это село Чернобаевка, сообщил глава областного совета Александр Самойленко.

Сейчас смотрят

Следует отметить, что пока не было официальных подтверждений о деоккупации Киселевки в Херсонской области от Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ или Оперативного командования Юг.