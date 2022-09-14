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От Херсона отделяет только Чернобаевка: ВСУ освободили село Киселевка в Херсонской области

Юля Захарченко, редактор ленты
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От Херсона отделяет только Чернобаевка: ВСУ освободили село Киселевка в Херсонской области
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины, вероятно, освободили село Киселевка в Херсонской области от российской армии.

Единственный населенный пункт, который разделяет сегодня украинских военных и Херсон — это село Чернобаевка, сообщил глава областного совета Александр Самойленко.

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Следует отметить, что пока не было официальных подтверждений о деоккупации Киселевки в Херсонской области от Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ или Оперативного командования Юг.

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