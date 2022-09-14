Сентябрь, 14 в 15:57

С началом полномасштабной войны в Украине, большинство стран ЕС упростили правила въезда и пребывания украинцев на своих территориях.

Новые условия и правила, касающиеся беженцев из Украины приняла Германия.

Факты ICTV собрали все законы и привила, что приняла Германия начиная с 24 февраля 2022 года.

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Последние изменения

Правительство Германии изменило правила пребывания украинских беженцев на территории страны с 1 сентября 2022 года. В частности, с 1 сентября для украинцев начался отсчет дней безвизового пребывания на территории ФРГ.

До 31 августа граждане Украины, которые находились в Германии с начала полномасштабной войны, имели право на въезд в страну, независимо от количества дней пребывания в ЕС и наличия депортации.

Кроме того, пребывание в Германии до конца лета было возможным без оформления.

Однако, согласно новым правилам, с 1 сентября начинается учет времени пребывания в стране — будут считаться все дни, начиная с 24 февраля 2022 года.

То есть, если граждане Украины уже использовали 90 дней немецкого безвиза, им необходимо было до 1 сентября подать заявление на временную защиту, или оставить Германию на три месяца.

Въезд без визы и пребывания без вида

По общим условиям для долгосрочного пребывания в Германии необходимо оформить визу еще до въезда в страну.

Поэтому, первое, что сделала Германия, после начала полномасштабной войны в Украине — отменила визы и виды на жительство.

То есть, украинцы, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года находились в Украине, смогли въезжать в страну без визы и законно находиться там до 90 дней без вида на жительство.

Когда 90 безвизовых дней закончились, правительство Германии продлило законное пребывание украинцев до 31 августа 2022 года.

До этого времени украинцам не нужны были ни визы, ни вид на жительство в Германии.

За время пребывания, беженцы должны были принять решение, хотят ли они остаться в Германии на более длительный срок.

Чтобы остаться в стране после 31 августа необходимо было подать заявление на получение вида на жительство (Aufenthaltserlaubnis) в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании на территории Германии (Aufenthaltsgesetz).

Это постановление непосредственно регулирует статус беженцев из Украины, исходя из решения ЕС о приеме военных беженцев.

Кроме того, вид на пребывание в Германии в соответствии с §24 AufenthG сначала предоставляется до 04.03.2024 с возможным продление еще на один год.