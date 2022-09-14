Как оформить декретные выплаты онлайн
Каждая беременная женщина имеет право на декретные выплаты. Пособие по беременности и родам – существенная финансовая поддержка для будущих мамочек.
Как оформить декретные выплаты онлайн — далее в материале Фактов ICTV.
Оформление декретных выплат онлайн
Основанием для назначения декретных выплат является листок нетрудоспособности (е-больничный), открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете.
Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.
Выплата декретных осуществляется единовременно за весь период отпуска по беременности и родам.
Обратиться для получения выплат можно не позднее, чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска.
Поэтому, чтобы оформить декретные выплаты онлайн, беременная должна:
- Получить листок нетрудоспособности (Е-больничный).
- Больничный автоматически попадает в Электронный реестр листков нетрудоспособности, поэтому работодатель может найти его в личном кабинете на портале ПФУ.
- Далее комиссия по социальному страхованию места беременной принимает решение о назначении пособия, бухгалтер осуществляет расчет, оформляется и подается в ФССУ соответствующее заявление-расчет.
- Если все сроки оформления выполнят, от даты передачи застрахованным лицом больничного листка до подачи заявления-расчета в Фонд должно пройти до 17 календарных дней.
- Средства поступают на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после осуществления финансирования.
- После того, как работодатель получил средства от Фонда социального страхования Украины, он должен осуществить выплату пособия по беременности и родам своей сотруднице в ближайший, после дня назначения пособия, срок.
Дополнительно работодателю нужно предоставить заявление на отпуск по беременности и родам.
В случае, если беременная ФЛП, неработающее лицо, учится или имеет статус безработной — оформить декретные выплаты онлайн не получится.
- Если вы физическое лицо-предприниматель — выплаты оформляются в Фонде социального страхования по временной нетрудоспособности по месту регистрации ФЛП.
- Если вы были уволены в связи с ликвидацией предприятия — для получения выплат следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.
- Если вы учитесь — следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.
- Если вы военнослужащая — выплаты вам выплатят по месту службы.
- Если вы зарегистрированы в центре занятости как безработная, или вы просто не работаете — для получения выплат следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Что такое декретные выплаты и кто их получает
Пособие по беременности и родам, или ее еще называют декретные выплаты — это обязательная выплата из ФСС, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного по Беременности и родам.
Получить выплаты могут как работающие женщины, так и безработные.
Соответственно, женщина, которая трудоустроена, получит пособие в размере 100% средней заработной платы за счет средств Фонда социального страхования Украины за весь период декретного отпуска.
Право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе и несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:
- женщины из числа военнослужащих Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки;
- женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия;
- женщины, зарегистрированные в государственной службе занятости как безработные;
- неработающие женщины;
- аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших учебных заведений І-IV уровня аккредитации и профессионально-технических заведений;
- женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не уплачивают страховые взносы в Фонд социального страхования по временной потере
- трудоспособности.
Для неработающих женщин размер декретных выплат также установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц.