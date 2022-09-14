Сентябрь, 14 в 14:25

Украинские беженцы, которые сейчас находятся за границей, обязаны подать декларацию о доходах в стране временного пребывания.

Это должны сделать беженцы, которые сейчас находятся в Польше, Германии, Чехии и других странах ЕС.

Зачем украинцам подавать декларацию о доходах в Германии, как это работает и как платить налоги — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Декларация о доходах в Германии

Подавать декларацию нужно тем украинцам, которые продолжают вести в Украине бизнес или работают на украинские компании дистанционно.

Причем документ подается несмотря на то, что аналогичный был подан в Украине.

Например, ситуация с теми украинскими беженцами, которые нашли себе работу в Германии, проще. Ведь с их зарплат платятся налоги, и местные власти не имеют к ним вопросов.

Однако по истечении 180 дней пребывания в стране, все беженцы автоматически получают статус налоговых резидентов и обязаны платить налоги со всех доходов, которые они получают.

То есть, даже если вы дистанционно работаете в украинской компании (которая и платит вам зарплату), но находитесь в Германии, то вы обязаны подать декларацию о доходах.

Чтобы не происходило двойного налогообложения ваших доходов (сначала в Украине, а затем и в Германии), между Украиной и 74 странами были подписаны Соглашения об избежании двойного налогообложения.

Таким образом, украинцы, уплатившие налоги у себя на родине, получают справку об уплате налога с доходов.

Однако в Германии они должны заполнить декларацию о доходах, в которой будет начата специальная ставка налога, предусмотренная договором.

То есть даже если вы уплатили налоги в Украине, декларацию о доходах все равно придется подавать в Германии.

На самом деле, представление деклараций — это обязательная процедура для стран ЕС, особенно, если иностранец (в нашем случае, украинец) по истечении 180 дней пребывания в стране получает статус налогового резидента.

Поскольку все украинцы, которые находятся в Германии более 180 дней, получили этот статус, они обязаны отчитываться перед фискальными органами страны за все свои доходы, по которым ранее не было уплачено налогов.

Должны ли беженцы платить налоги и в Украине

Если украинец трудоустроен в Германии, то он должен подать в Украине к 1 мая следующего года годовую декларацию о доходах, в том числе полученных за рубежом.

В результате, на такой доход лицо должно доплатить в Украине:

НДФЛ — если ставка уплаченного за рубежом налога ниже 18%. Следует заметить, что в большинстве стран ЕС ставка налога выше 18%, и поэтому НДФЛ доплачивать не нужно;

военный сбор — 1.5%.

Если украинец работает дистанционно и получает доход от украинской компании, а также находится в Германии более 180 дней, то иностранный налог Германии применяется к украинской зарплате.

В таком случае, лицо должно будет отчитываться о доходах в налоговую службу Германии и уплачивать налог, согласно с местными процедурами.

Поскольку украинский работодатель будет продолжать платить налоги за своего работника, будет возникать двойное налогообложение.

Для его избежания, украинец должен подать в Украине до 1 мая следующего года годовую декларацию о его доходах с требованием к украинской налоговой службе о возврате избыточно уплаченного НДФЛ, и приложить справку об уплате налога.

Как подать декларацию в Германии

Существует три варианта заполнения налоговой декларации:

обратиться в Германии к консультанту Steuerberater или к специализированному адвокату Fachanwalt für Steuerrecht . В поисковой строке просто введите соответствующие слова и индекс города. Такая услуга платная.

или к специализированному адвокату . В поисковой строке просто введите соответствующие слова и индекс города. Такая заполнять самостоятельно с помощью специальной программы или онлайн. Этот вариант подойдет тем, кто в совершенстве знает немецкий.

самостоятельно взять формуляры, или скачать с сайта Налоговой службы

Также есть более современный вариант — отправить отчетность прямо на сервер налоговой через ELSTER.

После подачи декларации работник налоговой проверяет ваши документы и отправленные бумаги. Если чего-то не будет хватать, вам пришлют сообщение с просьбой прислать дополнительные бумаги.

После проверки всех данных вам должны прислать заключение — Steuerbescheid.

Для получения подробной информации о различных видах налогов в Германии смотрите Налоговую систему Германии.

На сайте brutto-netto-rechner.info вы найдете калькулятор налогов в Германии.

Что будет, если не подать декларацию

На сайте Handbook Germany отмечается, что за не подачу декларации может грозить наложение административного штрафа.