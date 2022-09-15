Сентябрь, 15 в 18:13

Наличие трудового стажа у пенсионера — важный фактор для назначения пенсионных выплат. Именно от размера стажа зависит право человека на тот или иной вид пенсии и сумма пенсионных выплат.

Известно, что трудовая книжка является основным документом, который и подтверждает наличие стажа работы у пенсионера.

Как доказать наличие страхового стажа без трудовой книжки — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

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Как доказать свой стаж работы без трудовой книжки

Если по определенным причинам человек не имеет этого документа, или в книге отсутствуют записи, или содержатся неточные данные о периодах работы, стаж можно доказать на основании других документов.

Это могут быть документы, выданные по месту работы, службы или учебы.

Также пенсионер может обратиться к бывшему работодателю и попросить предоставить ему архивные документы, которые будут служить подтверждением его работы и наличия стажа.

Если письменные доказательства не сохранились, подтверждение стажа осуществляется органами Пенсионного фонда на основании показаний двух или более свидетелей.

Свидетели должны подтвердить совместную работу на одном предприятии, учреждении или организации с заявителем.

Какие документы могут подтвердить страховой стаж

Это могут быть:

справки предприятия;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты;

удостоверение и характеристики с места работы;

трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении;

другие документы, содержащие сведения о периоде работы.

Также могут приниматься членские билеты профсоюзов (если вышеупомянутых документов нет).

Стоит отметить, что подтверждаются только те периоды работы, за которые есть отметки об уплате членских взносов.

Если вы частный предприниматель, то подтвердить свой страховой стаж можете с помощью справки из ПФУ об уплате страховых взносов.

Если вы начали работать с 1 июля 2000 года, то подтвердить стаж можно справкой из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета.

Трудовой стаж предпринимателей на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2004 года подтверждается:

специальным торговым патентом;

справкой об уплате страховых взносов;

свидетельством об уплате единого налога;

патентом об уплате фиксированного размера подоходного налога.

Кроме того, время пребывания граждан Украины на военной службе засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Для подтверждения военной службы принимаются:

военные билеты;

справки архивных и военно-лечебных учреждений;

справки военных комиссариатов, воинских частей и учреждений системы Минобороны, МВД, МЧС, Мининфраструктуры, СБУ, Службы внешней разведки, ДПС, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, ГПтС, ГСЧС.