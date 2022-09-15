Сентябрь, 15 в 19:06

Освобожденные от российских захватчиков города и села на Харьковщине приходят в себя от оккупации. Появляется все больше информации о том, как местным жителям жилось во время российской “власти” и что им пришлось за это время пережить.

Так, жительница Балаклеи, которая работает учителем, Виктория Щербак в интервью Радио НВ рассказала о том, как оккупанты издевались над ней и ее семьей.

Виктория говорит, что россияне во время проверки телефонов обнаружили у ее дочери антироссийские сообщения. Поэтому ее, дочь и мужа посадили в машину с решетками, натянули мешки на голову и отвезли в подвал, где посадили в клетку.

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– В подвале были специальные клетки. Там нельзя было лежать, просто сидушка. Нас там сидело четверо. Видели только одного очень избитого, окровавленного мужчину.

Там Виктория с дочерью провела несколько часов. Впоследствии их перевели в подвал полиции. Там они сидели в полуподвальном помещении, где было еще три девушки.

Одна из них спала на полу, а они по двое лежали на очень узких деревянных топчанах. В помещении очень воняло, потому что не было свежего воздуха, а туалет находился прямо в этой камере.

– Муж сидел в другом подвале, где было так сыро, что вода текла прямо по стенам. Лечь на пол нельзя было, потому что там стояла вода. Их было семь в небольшой камере, поэтому они по очереди сидели на топчанах.

Кормили задержанных мирных жителей всего раз в день. На камеру давали всего два литра воды.

– Когда россияне начали угрожать избиением, насиловать мою дочь на моих глазах, у меня не выдержало сердце. Я упала в обморок и упала на пол. Они пытались меня привести в чувство, но у них не получилось, поэтому вызвали скорую.

Врачи сделали все необходимое, чтобы вывезти Викторию из плена оккупантов. Сказали им, что у женщины был инфаркт. Затем двое кадыровцев привели в скорую ее дочь.

Мужа оккупанты выпустили через две недели. Женщина говорит, что его не вызывали на допрос, поэтому не понятно, за что он там сидел.

Кроме того, при задержании россияне забрали у семьи все документы и телефоны, которые потом так и не отдали.