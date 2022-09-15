Сентябрь, 15 в 16:58

Погода в Украине в пятницу, 16 сентября, будет местами жаркой, как летом, в южных регионах и Крыму – до +30 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

– Жара завтра придет в южную часть Украины – там ожидается настоящее лето, в течение дня +25 +29 градусов, а в Херсонской области и Крыму местами возможно до +30 градусов! – уточнила она.

По ее словам, на остальной территории Украины днем ​​максимум +17 +22, на востоке – до +24, в то же время дожди будут идти периодически практически везде, но умеренные и в разное время суток.

– Разве что в южной части будет сухо, вечером на Запорожье пройдет дождь. Ночью и утром туман, видимость может снижаться до 300-500 м, – отмечает Диденко.

В Киеве завтра будет теплая и облачная погода. Температура воздуха в течение дня будет повышаться до +18 +20 градусов. Возможность дождя синоптик не исключает, однако небольшого и не везде.

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По ее прогнозам, в субботу и воскресенье в Украине будет облачно, дожди, лишь в восточных областях осадки маловероятны.

Синоптики Укргидрометцентра также подтвердили, что 16 сентября на юге Украины ночью +15 +20, а днем +25 +30 градусов, в центре и на востоке – до +24, в остальных областях – от +15 до +20.

По их прогнозам, в целом погода будет облачной, возможны дожди, особенно в восточных областях, в большинстве южных регионов и в Крыму без существенных осадков, в северной части — туман.