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Факты / Україна / Общество

Как получить бесплатные продукты, лекарства и одежду от фонда Человек — пошаговая инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
українські біженці
Фото: Depositphotos

Украинцы имеют возможность получить адресную гуманитарную помощь от благотворительного фонда Human.

Human — благотворительная организация, которая оказывает помощь обычным украинцам, территориальным общинам и неприбыльным организациям.

Как получить помощь от фонда Human — далее в материале Фактов ICTV.

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Кто может получить помощь

Фонд предоставляет возможность всем, кто пострадал в результате военных действий на территории Украины, обратиться за помощью.

Помощь оказывается физическим лицам, территориальным общинам, неприбыльным организациям, а также юридическим лицам частного права, пострадавшим от войны. Отдельно:

  • военнослужащим;
  • пострадавшим от войны;
  • ВПЛ;
  • общинам;
  • детям.

Помощь поступает в виде гуманитарных грузов, содержащий предметы первой необходимости, теплые вещи, продукты питания, лекарства, средства гигиены и тому подобное.

Также фонд оказывает психологическую помощь и может помочь с жильем.

Как получить помощь от Human

Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.

  1. Перейдите на сайт Human и выберите услугу Получить помощь.
  2. На экране появится Регистрационная форма для получения помощи.
  3. Заполните все данные о себе и своей семье — укажите адрес, контакты, в чем именно нуждаетесь, к какой категории лиц вы относитесь и тому подобное.
  4. После заполнения формы нажмите Отправить.

Когда ваша заявка поступит фонду, ее проверят. Представители организации свяжутся с вами для уточнения данных.

Помощь поступит в ближайшее время и будет содержать вещи по вашему индивидуальному запросу.

Стоит отметить, у фонда лимит заявок на месяц. Поэтому по состоянию на сентябрь 2022 года заявки на получение пособия уже не принимаются, поскольку был набран лимит.

Новые заявки будут приниматься с октября 2022.

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