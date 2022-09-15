Сентябрь, 15 в 11:04

Украинцы имеют возможность получить адресную гуманитарную помощь от благотворительного фонда Human.

Human — благотворительная организация, которая оказывает помощь обычным украинцам, территориальным общинам и неприбыльным организациям.

Как получить помощь от фонда Human — далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Кто может получить помощь

Фонд предоставляет возможность всем, кто пострадал в результате военных действий на территории Украины, обратиться за помощью.

Помощь оказывается физическим лицам, территориальным общинам, неприбыльным организациям, а также юридическим лицам частного права, пострадавшим от войны. Отдельно:

военнослужащим;

пострадавшим от войны;

ВПЛ;

общинам;

детям.

Помощь поступает в виде гуманитарных грузов, содержащий предметы первой необходимости, теплые вещи, продукты питания, лекарства, средства гигиены и тому подобное.

Также фонд оказывает психологическую помощь и может помочь с жильем.

Как получить помощь от Human

Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.

Перейдите на сайт Human и выберите услугу Получить помощь На экране появится Регистрационная форма для получения помощи. Заполните все данные о себе и своей семье — укажите адрес, контакты, в чем именно нуждаетесь, к какой категории лиц вы относитесь и тому подобное. После заполнения формы нажмите Отправить.

Когда ваша заявка поступит фонду, ее проверят. Представители организации свяжутся с вами для уточнения данных.

Помощь поступит в ближайшее время и будет содержать вещи по вашему индивидуальному запросу.

Стоит отметить, у фонда лимит заявок на месяц. Поэтому по состоянию на сентябрь 2022 года заявки на получение пособия уже не принимаются, поскольку был набран лимит.

Новые заявки будут приниматься с октября 2022.