Как получить бесплатные продукты, лекарства и одежду от фонда Человек — пошаговая инструкция
Украинцы имеют возможность получить адресную гуманитарную помощь от благотворительного фонда Human.
Human — благотворительная организация, которая оказывает помощь обычным украинцам, территориальным общинам и неприбыльным организациям.
Как получить помощь от фонда Human — далее в материале Фактов ICTV.
Кто может получить помощь
Фонд предоставляет возможность всем, кто пострадал в результате военных действий на территории Украины, обратиться за помощью.
Помощь оказывается физическим лицам, территориальным общинам, неприбыльным организациям, а также юридическим лицам частного права, пострадавшим от войны. Отдельно:
- военнослужащим;
- пострадавшим от войны;
- ВПЛ;
- общинам;
- детям.
Помощь поступает в виде гуманитарных грузов, содержащий предметы первой необходимости, теплые вещи, продукты питания, лекарства, средства гигиены и тому подобное.
Также фонд оказывает психологическую помощь и может помочь с жильем.
Как получить помощь от Human
Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.
- Перейдите на сайт Human и выберите услугу Получить помощь.
- На экране появится Регистрационная форма для получения помощи.
- Заполните все данные о себе и своей семье — укажите адрес, контакты, в чем именно нуждаетесь, к какой категории лиц вы относитесь и тому подобное.
- После заполнения формы нажмите Отправить.
Когда ваша заявка поступит фонду, ее проверят. Представители организации свяжутся с вами для уточнения данных.
Помощь поступит в ближайшее время и будет содержать вещи по вашему индивидуальному запросу.
Стоит отметить, у фонда лимит заявок на месяц. Поэтому по состоянию на сентябрь 2022 года заявки на получение пособия уже не принимаются, поскольку был набран лимит.
Новые заявки будут приниматься с октября 2022.