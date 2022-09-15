Сентябрь, 15 в 16:15

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг освобождение села Киселевки Херсонской области.

Об этом он сказал на брифинге в Медиацентре Украина.

– Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где находилась раньше – в серой зоне. За нее бьются, – рассказал глава Николаевской ОВА.

Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщил, что 13 сентября ВСУ освободили село Киселевка.

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Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что на спутниковых снимках российских позиций в Киселевке видно, что вся российская военная техника отошла, кроме четырех машин. Это подтверждает слухи, что войска “ДНР” покинули Киселевку и отошли к Днепру.