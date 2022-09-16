Украинские бойцы ударили по технике россиян в Бериславе, Дарьевке и Старой Збурьевке

Сентябрь, 16 в 17:46

В Херсонской области украинские защитники ударили по трем районам сосредоточения войск и техники российской армии. В частности, в Бериславе, Дарьевке и Старой Збурьевке, а также по понтонной переправе в районе Казацкого.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг. По данным ОК, последствия ударов выясняются.

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— При попытке нанести авиационный удар в небе Херсонщины нашим зенитно-ракетным подразделением метко сбит очередной вражеский штурмовик Су-25, — сообщили в ОК Юг.

В Черном море корабельная группировка российской армии из 14 кораблей и катеров продолжает маневрировать вдоль южного побережья Крыма, четыре надводных и один подводный ракетоноситель имеют наготове 36 Калибров. Россия привлекла для маневров четыре больших десантных корабля.