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Факты / Україна / Общество

Украинские бойцы ударили по технике россиян в Бериславе, Дарьевке и Старой Збурьевке

Юля Захарченко, редактор ленты
Бої за Херсон
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области украинские защитники ударили по трем районам сосредоточения войск и техники российской армии. В частности, в Бериславе, Дарьевке и Старой Збурьевке, а также по понтонной переправе в районе Казацкого.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг. По данным ОК, последствия ударов выясняются.

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В Черном море корабельная группировка российской армии из 14 кораблей и катеров продолжает маневрировать вдоль южного побережья Крыма, четыре надводных и один подводный ракетоноситель имеют наготове 36 Калибров. Россия привлекла для маневров четыре больших десантных корабля.

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