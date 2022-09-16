Сентябрь, 16 в 14:40

В оккупированном Бердянске Запорожской области сегодня ночью ликвидировали двух коллаборантов — так называемого заместителя мэра по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его жену — Людмилу Бойко.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Супруги были убиты возле их гаража. Людмила Бойко – возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению незаконного референдума.

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Также информацию о ликвидации Олега и Людмилы Бойко опубликовал коллаборант Владимир Рогов, объявивший себя “мэром” Мелитополя.

Отметим, что Олег Бойко был местным депутатом от Оппозиционной платформы – За життя.

Сегодня, 16 сентября, в оккупированном Луганске в здании “генпрокуратуры ЛНР” раздался мощный взрыв, в результате чего от полученных ранений погибли “генеральный прокурор” Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Фото: ОПЗЖ