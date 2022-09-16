Сентябрь, 16 в 18:04

Военные облигации можно будет приобрести в приложении Дія.

Об этом во время заседания правительства в пятницу, 16 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, каждый гражданин сможет заполнить заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность Украины.

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– Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военные облигации на сумму более 100 млрд грн. Сегодня на заседании правительства мы утвердим постановление, которое позволит каждому украинцу старше 18 лет просто и удобно приобрести военные облигации через Дію, — сказал Шмыгаль.

Также стало известно, что в октябре 2022 года стартует программа льготного ипотечного кредитования.

Приобрести жилье под 3% годовых смогут украинские военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики и ученые. Подать заявку на ипотеку можно также в приложении Дія.