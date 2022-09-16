Сентябрь, 16 в 17:51

Если вам нередко приходится сталкиваться с некачественной подачей электричества или частым отключением электроэнергии, время задуматься о покупке генератора.

Как правильно выбирать генератор для дома, характеристики и цены – смотрите в материале Фактов ICTV.

Мощность генератора: как определить и как выбрать генератор для дома

Первое, на что следует обратить внимание при покупке генератора для дома – его мощность. Для этого нужно использовать следующие расчеты:

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Составляем показатели каждого потребителя, который будет подключаться к сети. Не все электрические приборы работают одновременно, поэтому определите, какое оборудование не будет запускаться вместе с другим, и не учитывайте его.

Далее прибавьте показатель пускового тока. Это мощность, которая пригодится для запуска приборов. Для каждого потребителя тока такое значение будет разным.

Нужно помнить о запасе мощности. Не следует использовать генератор по полной. Это может привести к быстрому истощению ресурса техники. К полученному значению прибавьте 20-30% запаса.

Для обычной бытовой техники может хватить 3 кВт. Такой генератор позволяет использовать освещение и некоторые приборы первой необходимости. К примеру, такие как холодильник.

Однако лучше избегать одновременного включения утюга, фена и стиральной машины. Такой генератор будет стоить от 14 тыс. грн (бензиновый генератор, в котором номинальная мощность 2,5 кВт, а максимальная – 2,8 кВт).

Для частного дома, в котором есть колодец, следует использовать генератор мощностью 5 кВт. Это позволит без проблем пользоваться компьютером и телевизором, не беспокоясь о работе других электроприборов.

Фазы в генераторе: сколько их должно быть

Трехфазные генераторы мощностью до 10 кВт следует приобретать тогда, когда есть трехфазные потребители. Например, компрессор, разные насосы и т.д.

При этом следует использовать однофазный электрогенератор. Это позволит более полно использовать его мощность и существенно сэкономить на его стоимости.

Если дело касается генератора мощностью более 12 кВт, их мощность достаточна для бытовых нагрузок.

Количество фаз и мощность генератора – это параметры, которые точно должны соответствовать требованиям вашего жилья.

А вот вид топлива, от которого он будет работать, можно выбирать на свое усмотрение. Наиболее известные и популярные в бытовом использовании – бензиновые генераторы.

Преимущества бензиновых генераторов для дома

небольшой уровень шума;

невысокая стоимость;

при низких температурах запустить бензиновый генератор легче дизельного.

Недостатки бензинового генератора

неспособность работать долгое время без перерыва;

из-за высокой стоимости бензина каждый киловатт получается относительно дорого, особенно в наше время.

Хорошая альтернатива — дизельные генераторы. Есть мобильные, с воздушным охлаждением, и стационарные, требующие жидкостного охлаждения.

Преимущества дизельного генератора

двигатель хорошо переносит большие нагрузки;

может работать долгое время без перерыва;

экономически менее затратны.

Недостатки дизельного генератора

высокий уровень шума;

громоздкость;

высокая цена.

Как выбрать генератор для дома

Если в вашем доме небольшое количество бытовых устройств, хватит бензинового (3-киловаттного генератора). Для дома, в котором много устройств и бытовой техники, лучше выбрать бензиновую или двухтопливную модель до 5 кВт.

Для маленького магазина либо строительной площадки подойдет бензиновый или дизельный агрегат мощностью до 7-8 кВт. На большом строительстве или производстве потребуется дизельный генератор мощностью 10 кВт и выше.

Сколько стоят генераторы для дома

Самый дешевый бензиновый генератор можно найти за 10–12 тыс. грн. Однако цена на бесшумный бензиновый генератор может достигать и 130 тыс. грн. Средняя цена такого генератора варьируется на рынке от 18 до 40 тыс. грн.

Самый дешевый дизельный генератор обойдется вам в 50 тыс. грн. Цена на самые популярные модели в Украине на дизельный генератор варьируется от 60 до 85 тыс. грн.

Самый дорогой дизельный генератор идет с номинальной мощностью 10 кВт, поэтому цена на такой генератор относительно высокая – 177 тыс. грн.

Как установить и запустить генератор для дома

Существует несколько способов запуска генератора:

ручной стартер;

электрический стартер;

автозапуск.

При использовании ручного запуска нужно потянуть за тросик стартера. Это может вызвать осложнения при использовании дизельного генератора в холодных условиях, а также требует физических усилий.

Однако современные модели заводятся очень легко.