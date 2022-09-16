Сентябрь, 16 в 16:50

В современном мире нам не обойтись без бытовых электрических приборов. Холодильник, микроволновка, духовка, чайник, стиральная машинка-все это является неотъемлемой частью нашей жизни.

В то же время, с увеличением электрических приборов в доме, растет и нагрузка на электрические сети.

Защитить электронику от непредсказуемых скачков электричества помогут стабилизаторы напряжения.

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Что такое стабилизатор напряжения и как выбрать его для дома — смотрите в нашем материале.

Стабилизатор напряжения — что это

Это специальное электротехническое оборудование, которое предназначено для стабилизации напряжения на уровне 220 или 380 Вольт.

Стабилизатор способен отключить нагрузку при критически завышенном или заниженном напряжении, автоматически отключить приборы при коротком замыкании или аварии на подстанции.

В общем, они применяются для защиты бытового, офисного, специального медицинского или отопительного оборудования.

Использование стабилизаторов напряжения позволит вам избежать опасных ситуаций, которые могут привести не только к поломке оборудования, но и к пожару в результате замыкания.

Эти приборы достаточно эффективны и имеют много преимуществ:

компактный размер;

возможность установки входного напряжения;

наличие цифрового индикатора;

встроенный датчик температуры защищает устройства от перегрева.

Работа качественного стабилизатора напряжения обеспечивает среднее сетевое напряжение в 220 В для работы подключенных бытовых приборов.

Стабилизатор держит под постоянным контролем выходное напряжение и при необходимости регулирует его до оптимальных значений.

Как правило, стабилизаторы оснащены дисплеями, на которых может размещаться счетчик автоматического ввода/выхода напряжения.

Какие бывают стабилизаторы

Сетевые

Они рассчитаны на отдельные устройства и подключаются к обычной розетке.

С помощью сетевых стабилизаторов удобно контролировать напряжение одного-двух устройств, например, компьютера и телефона.

Стоят они от 2 тыс. грн до 10 тыс. грн.

Магистральные

Эти стабилизаторы используются для питания всех энергопотребляющих устройств в доме. Они подключаются непосредственно к электромагистрали.

Мощность этих приборов обычно превышает 4 кВт.

Бытовые стабилизаторы напряжения для дома решают две основные задачи:

снижают или повышают напряжение;

отключают питание в случае значительных перепадов в сети.

Обойдутся магистральные стабилизаторы вам от 4 тыс. грн до 25 тыс. грн.

Стабилизаторы напряжения разделяются на несколько типов:

Релейные

Их еще называют ступенчатыми. Такие стабилизаторы довольно часто используются в быту.

Они имеют высокую точность регулировки и при этом относительно низкую цену.

Преимущества релейных стабилизаторов:

небольшие габариты;

широкий диапазон регулировки входного напряжения;

возможность длительной перегрузки;

широкий температурный режим от -20 до +40°С;

низкая чувствительность к искажениям входного напряжения;

длительный срок работы — до 10 лет.

Стоят они от 2 тыс. грн до 15 тыс. грн.

Электронные

Эти стабилизаторы состоят из двух частей — силовой и управляющей. Устройство работает по принципу переключения обмоток трансформатора электронными ключами, в роли которых выступают тиристоры и симисторы.

С их помощью можно защитить отопительный котел и бытовые электроприборы (холодильник, чайник, микроволновку и т.п).

К преимуществам можно отнести:

длительный срок работы — до 10 лет;

быстрая реакция на изменение входного напряжения;

высокая точность регулирования напряжения;

сохранение мощности в режиме стабилизации;

отсутствие задержек, нужных на регулирование;

бесшумность.

Однако они имеют определенные недостатки. В частности, большие габариты, вес и высокую цену. Они стоят — от 3 тыс. грн до 30 тыс. грн.

Электромеханические

В устройствах этого типа в схему входит автотрансформатор. Преимуществами таких стабилизаторов являются:

широкий диапазон входного напряжения (130-260 В);

работа без искажения выходного напряжения, устойчивость к перегрузкам;

низкая чувствительность к входным помехам и искажениям напряжения, формы и частоты тока.

Недостатки — неспособность работать в условиях низких температур и невысокая скорость стабилизации.

При срабатывании сервопривода возникает характерный шум, длящийся несколько секунд. Чем выше мощность стабилизатора, тем больше будет шум.

Стоимость — от 8 тыс. грн до 109 тыс. грн.

Как выбрать стабилизатор для дома

В общем, почти каждый стабилизатор пригоден для бытового использования. Все зависит от ваших потребностей и пожеланий.

Чтобы окончательно определить, какой именно стабилизатор напряжения выбрать для своего дома стоит ориентироваться в ключевых характеристиках прибора и проконсультироваться со специалистом.

При выборе стабилизатора обращайте внимание на: