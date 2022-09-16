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Факты / Україна / Общество

Как найти родственника после деоккупации населенных пунктов: куда обращаться

Валентина Чорна, редактор ленты
війна, мама з дитиною
Фото: Depositphotos

Во время полномасштабной войны многие украинцы потеряли связь с родными, которые находились на оккупированных территориях.

После освобождения ряда населенных пунктов не везде появилась мобильная связь и интернет, что утрудняет процесс поиска.

Куда обращаться, чтобы найти родственника после деоккупации городов – читайте дальше в материале.

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Прежде всего, нужно обратиться с заявлением о поиске лица в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины.

Можно отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или по телефону горячей линии (0894) 200-18-67.

Выяснить местонахождение родственника также поможет Национальное информационное бюро.

Следует позвонить по короткому номеру 1648, городскому номеру (044) 287-81-65 или заполнить соответствующую форму для запросов на сайте. Для звонков из-за границы: +380 44 287 81 65.

Еще один вариант — обратиться в колл-центр уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, по номерам 0-800-339-247 из Украины, 095-896-04-21 из-за границы.

Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В субботу и воскресенье колл-центр работает в удаленном режиме.

Кроме этого, в Украине есть ряд онлайн-сервисов, которые помогают искать родственников и близких, с которыми пропала связь:

  • Пошук зниклих — это один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых. В Telegram-канале легко ориентироваться с помощью хештегов с названиями городов.
  • Пошук Україна 2022 — чтобы подать заявку для поиска родственника нужно заполнить Google-форму, которая поступит волонтерам и бойцам ТрО.
  • Дитина не сама — Офис президента создал этого бота совместно с ЮНИСЕФ и Министерством социальной политики Украины для помощи детям в сложных ситуациях военного времени. Здесь можно подать объявление о розыске или сообщить о найденном ребенке.
  • Надія-бот — чат-бот для поиска людей в Харькове. Чтобы им воспользоваться, нужно предоставить подробную информацию о пропавшем человеке, ответив на вопросы.
  • Знайди рідних — бот, созданный по инициативе Международной ассоциации кибербезопасности и других общественных организаций.
  • Служба розшуку дітей — департамент общественной организации Магнолия, созданный для помощи пропавшим детям и их семьям.
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