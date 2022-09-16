Сентябрь, 16 в 17:24

Во время полномасштабной войны многие украинцы потеряли связь с родными, которые находились на оккупированных территориях.

После освобождения ряда населенных пунктов не везде появилась мобильная связь и интернет, что утрудняет процесс поиска.

Куда обращаться, чтобы найти родственника после деоккупации городов – читайте дальше в материале.

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Прежде всего, нужно обратиться с заявлением о поиске лица в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины.

Можно отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или по телефону горячей линии (0894) 200-18-67.

Выяснить местонахождение родственника также поможет Национальное информационное бюро.

Следует позвонить по короткому номеру 1648, городскому номеру (044) 287-81-65 или заполнить соответствующую форму для запросов на сайте. Для звонков из-за границы: +380 44 287 81 65.

Еще один вариант — обратиться в колл-центр уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, по номерам 0-800-339-247 из Украины, 095-896-04-21 из-за границы.

Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В субботу и воскресенье колл-центр работает в удаленном режиме.

Кроме этого, в Украине есть ряд онлайн-сервисов, которые помогают искать родственников и близких, с которыми пропала связь: