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ВСУ вытеснили оккупантов из Студенок и Соснового на берегу Северского Донца – ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
ВСУ вытеснили оккупантов из Студенок и Соснового на берегу Северского Донца – ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины вытеснили российские подразделения из Соснового на северном берегу реки Северский Донец и укрепляют свои позиции в населенном пункте.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Также есть сообщение, что армия РФ отошла из населенного пункта Студенок, чтобы избежать окружения.

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Генштаб ВСУ сообщил, что остатки 2 армейского корпуса “ЛНР” 202 и 204 мотострелковых полков были расформированы в резервы. Возможно, эти подразделения пополнят резервы российской боевой армейской системы (БАРС), которые ведут бои в Лимане.

ISW

Сообщается, что украинские Силы обороны продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области. Российский источник утверждает, что ВСУ размещают базы и артиллерийские позиции на всей территории Харьковской области, в том числе возле Гряниковки на восточном берегу реки Оскол возле трассы Р79.

Аналитики отмечают, что если ВСУ действительно закрепились в Гряниковке, то это означает, что российская линия обороны к востоку от реки Оскол слаба и что позиции российских войск в этом районе находятся дальше к востоку от реки, чем предполагалось ранее.

Источник: ISW

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