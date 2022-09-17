Сентябрь, 17 в 20:17

Пенсионная реформа в Украине будет реализована уже после завершения полномасштабной войны. Речь идет о внедрении накопительных пенсий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания с участием министров, народных депутатов, представителей Пенсионного фонда, а также Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как объяснил Шмыгаль, накопительная пенсионная система будет внедрена с 1 января года, который наступит после завершения военного положения.

Сейчас смотрят

Уже есть соответствующий законопроект, и глава правительства дал задачу ускорить его внесение в Верховную Раду.

– Согласно проекту закона, нововведения начнут действовать с 1 января следующего после завершения военного положения года, — подчеркнул Шмыгаль.

А пока министерства должны наработать необходимую нормативную базу, что накопительные пенсии появились вовремя.

Накопительный уровень пенсий станет дополнением к солидарной системе, которая сейчас функционирует в Украине.

Солидарная пенсионная система предусматривает, что пенсионерам выплачиваются средства, которые перечисляются предприятиями и застрахованными лицами в Пенсионный фонд.

А накопительные пенсии – это второй уровень пенсионной системы Украины, который до сих пор не внедрен. Он предусматривает накопление дополнительных средств для будущих пенсионеров путем обязательной уплаты взносов на индивидуальные пенсионные счета.

До недавнего времени в Министерстве соцполитики допускали запуск пенсионной реформы в Украине в 2023 году. Однако теперь в Кабмине решили привязать этот процесс к срокам завершения войны.

В правительстве рассматривали модель накопительной системы, согласно которой работодатели осуществляли бы обязательные взносы на пенсионные счета работников за счет снижения ЕСВ. А работники могли бы платить накопительные взносы добровольно со своей зарплаты.

Предполагалось, что 1% будет платить работодатель с ЕСВ на счет работника, а еще 1% – работник добровольно со своей зарплаты (и для таких граждан государство могло бы платить дополнительно 1% так называемого стимулирующего взноса).

Источник: Денис Шмыгаль