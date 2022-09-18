Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

РФ хочет сломать дух украинцев: разведка Британии об обстрелах гражданской инфраструктуры

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ хочет сломать дух украинцев: разведка Британии об обстрелах гражданской инфраструктуры
Фото: Pixabay

Россия ракетными ударами по гражданской инфраструктуре пытается подорвать моральный дух украинцев и правительства страны.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Отмечается, что с самого начала полномасштабного военного вторжения армия РФ запустила несколько тысяч ракет большой дальности по территории Украины.

Сейчас смотрят

А за последние семь дней Россия увеличила количество ракетных обстрелов именно гражданской инфраструктуры даже там, где в этом нет никакой военной необходимости.

Сюда входят удары по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

— Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, пытаясь напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства, — отмечают в разведке.

14 сентября армия РФ попала ракетами в гидротехнические сооружения Кривого Рога.

Сообщалось, что в результате удара в реке Ингулец поднялся уровень воды, что привело к подтоплению 112 частных жилых домов и дачных участков в районе Гданцевки и Матреновки.

Повторный удар по гидротехническим сооружениям оккупанты нанесли 15 и 16 сентября.

17 сентября сообщалось, что в Кривом Роге уровень воды на всех участках реки Ингулец не превышает критических отметок.

Источник: UK Ministry of Defence

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка