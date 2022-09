Россия ракетными ударами по гражданской инфраструктуре пытается подорвать моральный дух украинцев и правительства страны.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Отмечается, что с самого начала полномасштабного военного вторжения армия РФ запустила несколько тысяч ракет большой дальности по территории Украины.

А за последние семь дней Россия увеличила количество ракетных обстрелов именно гражданской инфраструктуры даже там, где в этом нет никакой военной необходимости.

Сюда входят удары по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

