Мобилизация 2022: могут ли повторно вручить повестку
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому мужчины активно получают повестки. Однако законодательством предусмотрены случаи, когда военнообязанный может отказаться от получения, если есть на то причины.
Могут ли второй раз вручить повестку — узнавали Факты ICTV.
Можно ли повторно получить повестку
По словам юриста Ростислава Кравца, в Украине практикуется повторное вручение повесток.
— Конечно, повторные повесток могут присылаться, если лицо при определенных обстоятельствах, ее не получило. Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе, — отметил Кравец.
Юрист добавляет, повторные повестки могут направлять, если лицу не смогли ее вручить, или военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.
В свою очередь, Кравец напоминает, что мужчинам, которые уклоняются от прохождения военной службы, или не появляются в военкоматы после получения повесток грозит уголовная и административная ответственность.
За неявку по вызову в территориальный центр комплектования в назначенное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 3 400-5 100 грн с последующей доставкой лица в ТЦК.
Статья 336 Уголовного кодекса Украины устанавливает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.
В частности, уклоняющимся грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
— Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации, — говорит юрист.
Поэтому, даже те, кто был осужден по ст. 336 УК могут подлежать мобилизации и повторно получить соответствующие повестки.