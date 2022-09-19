Сентябрь, 19 в 17:53

В Закарпатье несколько волонтерских организаций совместно собирают деньги на машину для наших защитников. Автомобиль назовут в честь королевы Великобритании Елизавета II. Это такая благодарность за поддержку Украины покойной королевой.

Деньги на народный автомобиль собирают три волонтерских сообщества Закарпатья.

– Мы назовем его в честь королевы Великобритании и с уважением к этой стране, которая помогает нам противостоять врагу. Мы благодарим всех неравнодушных людей, которые поддерживают наши усилия. И будем благодарны, если эту инициативу подхватят другие волонтерские общины Ужгорода. Потому что вместе всегда проще делать добрые дела, – рассказала Галина Ярцева, координатор волонтерского Движения поддержки закарпатских военных.

Волонтеры уже собрали более 80 тысяч гривен. Это почти половина требуемой суммы. 860 евро на этот автомобиль перечислила одна из организаций. Остальные деньги собрали во время благотворительной ярмарки.

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⁃ На ярмарке вкусно кормили и поили, удивляли крафтовыми изделиями, интересно развлекали песнями. А еще – активно занимали деток, нарисовали рисунок для ВСУ, выпустили в небо наши мечты и пожелания – большинство из которых о победе и целостной Украине, – говорит соучредитель инициативы Творческие волонтеры Ужгорода Юлия Дуб.

Волонтеры собирались провести второй день благотворительной ярмарки, но дожди помешали их планам. Потому призывают всех неравнодушных активно приобщаться к доброму делу и донатить деньги.

Сбор денег планируется завершить к концу недели. На Facebook-странице Творческих волонтеров будут лотереи и продажа лотов именно на этот автомобиль.