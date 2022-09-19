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Факты / Україна / Общество

Успехи ВСУ вдохновляют: 62% украинцев готовы вернуться из-за рубежа – опрос

Валентина Летяк, редактор ленты
Українці
Фото: Depositphotos

Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине оказывает положительное влияние на миграционные настроения украинцев – все больше из них стремятся вернуться домой при первой же возможности. По результатам девятой волны исследования, проведенного исследовательской компанией Gradus Research 9-11 сентября, таких 62%.

То есть это на 7 процентных пунктов больше, чем в предыдущей волне исследования.

– А 17% тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны, уже вернулись домой, – говорят в компании.

Социологи также констатируют резкое снижение процента внешних мигрантов, предпочитающих остаться на новом месте жительства. В конце августа таких было 27%, а в сентябре – всего 10%.

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Результаты исследования свидетельствуют об увеличении процента украинцев, чувствующих себя в безопасности постоянно или подавляющую часть времени. В предыдущей волне таких было 27%, сейчас – 32%.

Успіхи ЗСУ надихають українців повертатися додому

Фото: Gradus Research

Компания Gradus Research 9-11 сентября (девятая волна) провела опрос методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении при финансовой поддержке ЕС и партнерстве с Центром экономического восстановления.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Размер выборки в девятой волне – 2 028 респондентов, предыдущая, восьмая волна проводилась 25-28 августа.

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Более трети украинцев планируют вернуться из-за границы, когда станет безопасно - соцопрос

Источник: Gradus Research

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