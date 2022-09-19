Сентябрь, 19 в 13:13

Украинцы ежедневно наблюдают за повышением цен на товары и услуги. Несмотря на высокие ценники в магазинах, нас еще ожидает тяжелый отопительный сезон.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которым вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов, за коммуналку все же платить придется.

Мало кто знает, но существуют простые правила, придерживаясь которых, можно изрядно сэкономить на коммунальных услугах.

Сейчас смотрят

Как украинцам сэкономить на коммунальных услугах — узнавали Факты ICTV.

Как сэкономить на комуналке — правила

Киевтеплоэнерго опубликовало советы для украинцев, которые помогут рационально пользоваться бытовыми приборами и экономить энергию:

Устанавливайте холодильник подальше от плиты или других электрических приборов. Дело в том, что приборы увеличивают нагрузка на компрессор холодильника, что в результате приводит к использованию большего количества электроэнергии.

Расстояние от холодильника до стены должно составлять не менее 5 см. Помните, что неправильно расположенный холодильник потребляет до 30% больше энергии.

Кроме того, если вы собираетесь покупать новую технику или заменять старую, то выбирайте экономичные приборы с классом энергоэффективности не ниже А+.

Загружайте стиральную машинку на разрешенный максимум — при частичной загрузке потребляется почти столько же энергии, как и при полном.

разрешенный — при частичной загрузке потребляется почти столько же энергии, как и при полном. Посудомоечную машину тоже загружайте на максимум — вы можете несколько дней собирать грязную посуду, а потом мыть все вместе.

Чтобы грязные тарелки и кастрюли не начали попахивать, уберите с них остатки пищи и ополосните водой.

Начинайте глажку с тех вещей, которые требуют минимальной температуры. Постепенно повышайте градус и продолжайте гладить другие вещи.

Кроме того, если правильно постирать и высушить одежду, то ее вообще можно не гладить.

В электрочайнике кипятите лишь необходимое количество воды. Например, если чай будете пить только вы, кипятите воду на одну чашку.

Регулярно очищайте чайник от накипи – это повысит теплопроводность и уменьшит потребление электроэнергии.

Кроме того, своевременная очистка чайника от накипи продлит срок его службы. Одним из простых и дешевых способов очистки является лимонная кислота.

Настройте температуру бойлера — если она высоковата, это лишние затраты.

Не выключайте полностью бойлер — на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля.

— на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля. Во время приготовления пищи на электроплите пользуйтесь посудой с крышкой. Блюдо приготовится быстрее, а электроэнергии будет потреблено меньше.

Также вы можете пользоваться микроволновкой или мультиваркой. Эти приборы помогут быстро приготовить пищу, при этом потребляя мало электроэнергии.

Экономия воды

Вовремя выключайте воду , когда она вам не нужна. Например, во время чистки зубов или мытья головы, если вода просто стекает, лучше выключите кран.

, когда она вам не нужна. Например, во время чистки зубов или мытья головы, если вода просто стекает, лучше выключите кран. Пользуйтесь исправной сантехникой . Через кран или трубу, которые протекают, за сутки можно потерять от 20 до 200 литров воды.

. Через кран или трубу, которые протекают, за сутки можно потерять от 20 до 200 литров воды. Замените сливной бачок унитаза на современный с двумя режимами слива – обычным и экономным . Это позволит сэкономить около 20 л в день.

на современный с двумя режимами слива – и . Это позволит сэкономить около 20 л в день. Принимайте душ, а не ванну .

. Когда моете посуду, набирайте в раковину воды и закрывайте ее пробкой. Споласкивать тарелки и чашки можно в отдельной емкости с чистой водой.

Экономия тепла

В этом году тепло в квартире очень важно, поэтому чтобы не терять его и не платить больше: