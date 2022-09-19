Жителям деоккупированной Херсонщины советуем эвакуироваться на зиму — голова ОВА
Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области советуют эвакуироваться на зимний период.
Об этом написал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
— Учитывая ситуацию, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными лицами, — написал он.
Глава ОВА отметил, что государство поможет выехать из области всем желающим. Для этого нужно:
- Обратиться на “горячую линию” Херсонской ОВО по номеру +0800330951 или написать в чат-бот.
- Сообщить о намерении эвакуироваться – специалисты сформируют вашу заявку.
- С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации.
- В указанное время прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.
При обращении в ОВА следует указать свои гуманитарные потребности.
После получения статуса внутри перемещенного лица государство будет выплачивать украинцам денежную помощь в размере 2 тыс. грн для взрослого и 3 тыс. грн для людей с инвалидностью и детей.
Кроме этого, ВПЛ смогут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций.