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Факты / Україна / Общество

Жителям деоккупированной Херсонщины советуем эвакуироваться на зиму — голова ОВА

Валентина Чорна, редактор ленты
Жителям деоккупированной Херсонщины советуем эвакуироваться на зиму — голова ОВА
Фото: Минобороны

Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонской области советуют эвакуироваться на зимний период.

Об этом написал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

— Учитывая ситуацию, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными лицами, — написал он.

Глава ОВА отметил, что государство поможет выехать из области всем желающим. Для этого нужно:

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  1. Обратиться на “горячую линию” Херсонской ОВО по номеру +0800330951 или написать в чат-бот.
  2. Сообщить о намерении эвакуироваться – специалисты сформируют вашу заявку.
  3. С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации.
  4. В указанное время прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.

При обращении в ОВА следует указать свои гуманитарные потребности.

После получения статуса внутри перемещенного лица государство будет выплачивать украинцам денежную помощь в размере 2 тыс. грн для взрослого и 3 тыс. грн для людей с инвалидностью и детей.

Кроме этого, ВПЛ смогут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций.

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