Сентябрь, 19 в 23:15

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение Лимана Донецкой области откроет оперативный простор для продвижения ВСУ к Сватово Луганской области.

Об этом он рассказал в эфире Фейгин Live.

По словам Арестовича, наши Силы обороны продолжают двигаться на левый берег реки Оскол и направляются в сторону Лимана.

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— Уже почти официально говорят, что ВСУ взяли населенные пункты в районе Лимана. Продвижение идет на левый берег. С такими темпами в течение короткого времени Лиман может оказаться в окружении или взят. Это открывает пути на Сватово, — заявляет советник ОПУ.

Такое продвижение Сил обороны Украины расширяет плацдарм боевых действий в Луганской области. Именно поэтому представители террористических “Л/ДНР” поспешили сегодня объявить о проведении “референдумов”.

— Можно только представить, насколько у них плохи дела в военном отношении, если они пытаются политическим путем обеспечить себе статус российской территории, — отмечает Арестович.

По его словам, российские войска не успевают создавать линию обороны, поэтому в некоторых местах ВСУ может идти на прорыв.