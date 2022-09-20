Оккупанту рассказали, что никаких отпусков на фронте у него не будет — перехват

Сентябрь, 20 в 20:00

Жена российского военного, который сейчас воюет в Украине, в телефонном разговоре рассказала ему, что участникам “специальной военной операции” отпуск не полагается. Так ей сказали на собрании в воинской части.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, которое опубликовало перехват телефонного разговора.

Так, супруга оккупанта называет то собрание клоунадой, а сами офицеры вели себя свысока.

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— Задали вопрос по выделению земель. Сказали, что землю дадут не всем, а только тем, кто нуждается. То есть, если у тебя есть собственное жилье, тебе ничего не дадут. Спросили про отпуски. Так сказали, что участникам “СВО” вообще не положен отпуск. В общем, сходили к вам на собрание как в цирк, — жалуется женщина.

Ранее Главное управление разведки Украины обнародовало запись разговора оккупантов, где они хвастаются, как мародерят и устраивают беспорядки на временно захваченных украинских территориях.

Также СБУ перехватила разговор оккупанта с девушкой, которая требовала, чтобы ее парень привез с войны китель, нашивки, берцы и другие вещи, снятые с тел убитых в бою украинцев.

Фото: Главное управление разведки МО Украины