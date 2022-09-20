Премия HR-бренд 2022: когда состоится презентация номинантов и как зарегистрироваться

Сентябрь, 20 в 12:57

С 22 сентября по 20 октября состоится знаковое событие для бизнеса и HR-сообщества — Всеукраинский онлайн-марафон презентаций кейсов номинантов Премии HR-бренд 2022.

Даты эфира онлайн-марафона: 22 и 29 сентября, 4, 6, 11, 13, 18 и 20 октября. Начало в 15:00.

Для регистрации на Всеукраинский онлайн-марафон кейсов номинантов Премии HR-бренд 2022 перейдите по ссылке.

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Премия HR-бренд – это независимая авторитетная премия за лучшую работу с человеческим капиталом, репутацией и имиджем компании как работодателя.

Фокус Премии HR-бренд 2022 — как компании перестроили свою работу с людьми в новых реалиях.

На онлайн-марафоне Премии HR-бренд будут представлены 50 кейсов, номинированных на соискание Премии от 39 ведущих компаний Украины.

Номинанты Премии HR-бренд 2022: Acino, Астарта, Ашан Украина, Агромат, Аптека низких цен, Ibox bank, Varus, DataArt, Дарница, ДТЭК, G5 International, Genesis, GlobalLogic, Innovecs, Intellias, Эльдорадо.

А также EPAM, Эпицентр, Кіддісвіт, Kernel, Континентал Фармерз Групп, Lantmannen AXA, Luxsoft, Мazars, Международная платежная система LEO, Мироновский хлебопродукт, N-IX, Новая почта, ОЛИС, ОККО, OTP bank, PepsiCo Украина, ПУМБ, Ciklum, SPD-Ukraine, Syngenta, Uklon, Укрзализныця, Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Партнеры Премии HR-бренд 2022: Starlight Media, PIN-UP, Teva, Kestria, EBA, Лига: Закон.

В этом году ключевыми темами большинства проектов, поданных на соискание премии, стали — человекоцентричность в управлении талантами, трансформация функции HR в условиях новых реалий, поддержка жизнестойкости и производительности команд, трансформация корпоративной культуры.

Также будут уделять внимание темам: как культурный код компании помогает выстоять в условиях войны; использование digital-технологий и автоматизация HR-процессов, новые подходы в онлайн-обучении и развитии работников, привлечение талантливой молодежи и предоставление возможности свитчерам начать свой путь в ІТ.

На онлайн-марафоне Премии HR-бренд будут представлены E-learning-проекты года, социальные и благотворительные инициативы, коммуникационные программы о героических брендах и смелость людей.

Программу онлайн-марафона вы может просмотреть здесь.

Участие в онлайн-марафоне Премии Опыт работодателей в условиях войны: кейсы номинантов Премии HR-бренд 2022 бесплатное. Регистрация обязательна.

После регистрации вам на почту поступит ссылка на прямой эфир.

Присоединяйтесь к событию. Поддержим смелых и несокрушимых HR, которые пересобирают модели и изобретают новые инструменты.

На марафоне также будут рассматривать вопрос: как стратегические партнеры бизнеса держат экономический фронт, приближая победу.

Информацию о номинантах на премию HR-бренд 2022 ищите здесь.