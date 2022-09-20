Уже нет слез! В Буче разбирают дом женщины, разграбленный и сожженный оккупантами

Сентябрь, 20 в 14:02

Сегодня в Киевской области 161 многоэтажка и почти 5 тыс. частных домов разрушены полностью. Все они – под снос. Факты ICTV стали свидетелем печального действа, как еще один такой дом разбирают на кирпичи, как он превращается в гору мусора.

Это дом в Буче. Ирина с мужем строили его 20 лет. На первом этаже обустроили магазин, планировали, что это будет помощь к пенсии.

– В 2002 году мы начали его строить. В 2003-м запустили на первом этаже магазин. И в течение 20 лет отстраивали все, полностью закончили осенью прошлого года. Сделали все, о чем мечтали. Брали с мужем разные подработки и строили. И осенью прошлого года сказали: все, теперь мы будем жить, – рассказывает женщина.

После 24 февраля муж Ирины пошел в тероборону, освобождал Ирпень. А ей удалось уехать 6 марта. Во время оккупации Бучи их дом ограбили, а затем сожгли россияне.

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– Три дня грабили россияне наш дом, именно в форме люди, и несколько без формы. Люди их не знают, но догадываются, что это какие-то местные, знавшие, куда точно вести. Три дня вывозили машинами по несколько ходок. Мой сосед выходил, пробовал ворота закрыть, потому что видел, что все время открыты. Его прикладом ударили и сказали: “Еще раз подойдешь, дед, будешь убит”. А на четвертый день его подожгли, потому что не могли все вывезти. Подожгли очень отвратительным методом, подожгли внутри так, чтобы никто не увидел. Оно все долго тлело, и когда уже рухнула крыша, пошло пламя. Соседи хотели подойти посмотреть, как можно погасить. Но россияне стояли с машиной и стреляли им в ноги, не допускали, – рассказывает Ирина.

Дом сгорел настолько, что никакой материал нельзя будет использовать вторично для строительства.

– Ничего сохранить нельзя. Мы еще надеялись, что облицовочный кирпич снимем, и там будут еще какие-то пеноблоки, которые можно взять как основу для застройки. Но нет, все приходившие строители и комиссия сказали, что ничего уже не годится, – говорит женщина.

Дом разбирают волонтеры общественной организации Смелые, весь мусор вывозит грузовик, водитель которого тоже пострадал в войну, поэтому он помогает фактически “за бензин”.

– У меня нет средств, вывозить помогают друзья, сбрасывают на карточку, это очень мало людей. Водитель помогает нам просто по себестоимости. За бензин, за плату на свалку, чтобы заплатить. Очень хороший человек. Вывез уже 160 машин, помогая людям, – говорит Ирина.

Муж воюет, денег на восстановление у семьи нет.