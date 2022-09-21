Массовое захоронение в Изюме: уже изъяты тела 263 погибших, в том числе двоих детей

Сентябрь, 21 в 15:41

Правоохранители уже эксгумировали тела 263 погибших, в том числе двоих детей, на месте массового захоронения в Изюме Харьковской области.

На телах есть следы пыток, пулевые отверстия, переломы, минно-взрывные травмы, у многих погибших связаны руки.

Эксгумация продолжается, поскольку на территории леса насчитывается более 450 захоронений убитых и замученных украинцев, а также братская могила военных.

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Изюм освобожден от оккупантов 10 сентября. В тот же день полицейские Харьковщины получили информацию о местах массового захоронения людей, ставших жертвами военных преступлений военнослужащих РФ.

В целом на месте массового захоронения, где обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую, работает 10 следственно-прокурорских групп.