Массовое захоронение в Изюме: уже изъяты тела 263 погибших, в том числе двоих детей
Фото: МВД
Правоохранители уже эксгумировали тела 263 погибших, в том числе двоих детей, на месте массового захоронения в Изюме Харьковской области.
На телах есть следы пыток, пулевые отверстия, переломы, минно-взрывные травмы, у многих погибших связаны руки.
Эксгумация продолжается, поскольку на территории леса насчитывается более 450 захоронений убитых и замученных украинцев, а также братская могила военных.
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Изюм освобожден от оккупантов 10 сентября. В тот же день полицейские Харьковщины получили информацию о местах массового захоронения людей, ставших жертвами военных преступлений военнослужащих РФ.
В целом на месте массового захоронения, где обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую, работает 10 следственно-прокурорских групп.