МИД Украины назвало позорным приговор “суда” Джелялу и братьям Ахтемовым в Крыму

Сентябрь, 21 в 17:36

Оккупационный “суд” Крыма приговорил заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы по “делу о диверсии на газопроводе” в Перевальном. Министерство иностранных дел Украины считает, что это позорный приговор.

— Позорный приговор стал очередным свидетельством политически мотивированного преследования российскими властями представителей крымскотатарского народа, оказавшихся в заложниках преступного путинского режима из-за несогласия с оккупацией Крыма, — подчеркнули в МИД.

В Министерстве напомнили, что после задержания оккупантами Джелял и братья Ахтемовы подвергались российским репрессивным методам давления – угрозам и пыткам.

21 сентября так называемый “высший суд”, подконтрольный Российской Федерации, вынес приговор Джелялу в виде 17 лет тюремного заключения в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей.

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Кроме того, оккупационный суд признал виновными в деле братьев Азиза и Асана Ахметовых. В частности, Асана приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

В то же время Азиза Ахтемова непризнанный “суд” приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Обвинение со стороны Российской Федерации просило для фигурантов “дела” до 15 лет колонии, сообщают прокремлевские СМИ.