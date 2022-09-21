Сентябрь, 21 в 13:45

Заморозки идут в Украину на смену длительному дождливому периоду. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об опасных метеорологических явлениях в западных, северных и центральных областях в ближайшие дни.

По их прогнозам, ночью 23-24 сентября в западных, северных, а 24 числа и в центральных областях на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов. Это соответствует I уровню опасности (желтый).

В эти дни заморозки прогнозируют и в Киевской области, но синоптики отмечают, что предупреждение не касается самого Киева.

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В целом погода в сентябре вполне соответствует прогнозам метеорологов на осень 2022 года.