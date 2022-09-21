Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Украине: когда и где ждать

Валентина Летяк, редактор ленты
заморозки в україні
Фото: Unsplash

Заморозки идут в Украину на смену длительному дождливому периоду. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об опасных метеорологических явлениях в западных, северных и центральных областях в ближайшие дни.

По их прогнозам, ночью 23-24 сентября в западных, северных, а 24 числа и в центральных областях на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов. Это соответствует I уровню опасности (желтый).

В эти дни заморозки прогнозируют и в Киевской области, но синоптики отмечают, что предупреждение не касается самого Киева.

Сейчас смотрят

В целом погода в сентябре вполне соответствует прогнозам метеорологов на осень 2022 года.

Читайте
Дожди и температурные качели: какой будет погода осенью 2022 года

Источник: Укргидрометцентр
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка