Сентябрь, 21 в 21:59

Что делать, если вдруг в вашем доме, городе или области пропала электроэнергия. И как выжить при полном блэкауте в обычной многоэтажке, без света и тепла.

Какие полезные гаджеты при этом пригодятся – проанализировал специальный корреспондент программы Факты недели Сергей Костеж.

Полный блэкаут в условиях полномасштабной войны – не такой уж эфемерный сценарий. После позорного поражения на фронте Россия продемонстрировала, что будет пытаться его реализовать. Об этом уже открыто предупреждают даже кремлевские пропагандисты.

Недавно оккупанты ударили ракетами по Харьковской и Кременчугской ТЭЦ, одним из главных станций левобережной Украины. В результате пять областей погрузились во тьму: Харьковская, Сумская, Полтавская, Донецкая и часть Днепропетровской. У некоторых света не было почти сутки.

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А в прошлую среду российские оккупанты нанесли удар по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. Это могло затопить город. Трагедии удалось избежать, но всю ночь там останавливали воду.

Из-за таких ракетных ударов со стороны РФ в зоне риска могут быть не только ТЭЦ, они достаточно хорошо защищены ПВО. Атаковать могут и линии электропередачи или подстанции, либо просто котельные. Все, чтобы создать дополнительные проблемы для Украины.

Трансформаторные подстанции есть чуть ли не в каждом дворе. Они, как правило, снабжают электричеством несколько окрестных домов. И если хотя бы одна такая выйдет из строя, без света останутся сотни потребителей, а то и несколько тысяч. Что уж говорить о более масштабных объектах: из-за их поломки могут погрузиться в сплошную тьму целые города и даже области.

И ко всему этому нужно быть готовыми. Так куда бежать и чем запасаться?

К примеру, что делать, чтобы блэкаут не застал вас врасплох, если вы житель обычной многоэтажки, где фактически все завязано на электричестве? И еще полбеды, что лифт в подъезде не будет работать. В самой квартире могут исчезнуть фактически все признаки цивилизации: свет, вода, или же отключатся подающие ее насосы и в конце концов – тепло.

На длительные раздумья времени не будет, решение придется принимать почти сразу. Поскольку без отопления и электричества дом при холодных температурах на улице, особенно если он панельный, очень быстро теряет тепло. И уже через сутки-полтора в нем будет тяжело находиться.

Если телефон можно подзарядить от карманного павербанка, то чем подпитать хотя бы элементарные электроприборы, чтобы в квартире было более или менее комфортно? Здесь нужно думать.

Бензогенератор и портативная электростанция

Хорошая идея – бензогенератор. Но он слишком шумный. Ко всему прочему, в атмосферу выпускает немало выхлопных газов. Соседям это вряд ли понравится. Поэтому, несмотря на уверения продавцов, он подходит больше для частных домов. Значительно более удобная вещь для квартиры – портативная электростанция, имеющая выход для розетки, и по сути являющася большим павербанком.

– Они очень тихие. Если сравнивать их со станциями, работающими на дизеле или бензине. У них нет выхлопов. Вы можете использовать их в обычной квартире, – объяснил эксперт по вопросам портативных электростанций Антон Заниздра.

К примеру, от обычной станции за 20 тыс. грн мощностью 500 Вт холодильник может работать до 5 часов, газовый котел – до 4 часов, электроодеяло – до 7 часов, а мобильные телефоны можно заряжать чуть ли не круглосуточно в любом количестве.

Проблема в том, что если электричества не будет несколько дней, ни павербанк, ни портативная станция не помогут. Поскольку их тоже где-то нужно заряжать. То есть, это временная история.

Как пережить блэкаут в квартире – советы эксперта

Если без света и комфорта прожить можно, а продукты, например, вынести на балкон, где зимой и так холодно, что делать с теплом в доме?

Эксперт по вопросам выживания Игорь Молодан советует, прежде всего, определить в квартире место, где на время блэкаута будут жить все. Ведь пытаться удержать тепло в нескольких комнатах – это бесполезное дело.

По словам Молодана, коридор в таком случае будет самым теплым местом, поскольку можно закрыть дверь, а окон там нет. Эксперт советует находиться именно в коридоре, по возможности принести туда диван.

В других комнатах также нужно что-то сделать, чтобы не очень мерзнуть. Для сохранения тепла можно вспомнить старый, так сказать “дедовской” способ. Окна при необходимости следует заклеить (если они не металлопластиковые), можно наложить ткань прямо на стекло для сохранения тепла. А шторы нужно плотно закрывать: это создаст дополнительный барьер между домом и улицей, а также позволит сэкономить дефицитное тепло.

А еще сберечь тепло помогут старые “советские” ковры.

По словам Игоря Молодана, секрет прост: чтобы быть в тепле, нужно создать эффект закрытого помещения. И в этом случае даже простая свеча может согреть.

– Если закрытая дверь, окна, то свеча может поднять температуру на 2-3 градуса, до 5 градусов. Даже когда я отапливался такой свечой в снегу, она поднимала температуру в моей норе где-то до 7-8 градусов, — отметил эксперт.

Что уж говорить о керосиновой лампе, которая фактически является обогревателем.

Молодан также поделился ноу-хау. Речь идет об окопной свече, которую может сделать любой, у кого есть гофрированный картон и парафин. Она горит около восьми часов большим пламенем.

Идея максимально проста: берется жестянка из-под консервы, в нее набивается гофрированный картон и заливается парафин. В результате есть ровное широкое пламя, которое и освещает, и обогревает. Можно даже нагреть воду, если сверху кружку поставить.

А как еще и спать в тепле? Можно, например, использовать электропростыню. Она тянет в десятки раз меньше электричества, чем обычный обогреватель. Однако есть и свои недостатки: согреть всю семью, например, не сможет.

– Она работает только на одного или двух человек. То есть спать будет комфортно, но она не будет обогревать всю комнату, — рассказал Молодан.

Если же электропростыню подпитань нечем, гораздо практичнее использовать обычный туристический спальник. Его специальная конструкция кокона позволяет полностью окутывать тело, тогда как одеяло окутывает его частично. И таким образом можно сэкономить гораздо больше тепла.

Чтобы тепло было не только в спальнике – следует позаботиться и о своем теле: запастись шерстяными носками, купить термобелье.

Готовить еду при отсутствии света помогут разнообразные туристические принадлежности. Простейшая альтернатива, если отказала электроплита, нет газа и не на чем готовить – портативная газовая плитка со сменными баллончиками. Каждого хватает на несколько приготовлений пищи.

Работает такая плитка просто: нужно вставить в нее газовый баллончик, зафиксировать его и зажечь. Это, кстати, не такое уж и дорогое удовольствие: около 1 тыс. грн.

Главное – набраться терпения. И быть готовым к тому, что несколько суток придется потерпеть, пока все починят. Но помнить – альтернатива всегда есть. Даже при тотальном блэкауте.

Есть и еще один вариант, самый простой и надежный: пока у вас не будет электричества, можно переехать, например, к родственникам в село. В частном доме при блэкауте выжить проще: можно заранее заготовить дрова и купить бензогенератор.

Хотя и в многоэтажке в условиях холода выжить также возможно.