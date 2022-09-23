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Арестович: в Херсонской области в базу с кадыровцами прилетели ракеты, 40 ликвидированных

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Арестович: в Херсонской области в базу с кадыровцами прилетели ракеты, 40 ликвидированных

На Херсонском направлении в здание, где находились кадыровцы, прилетели несколько ракет от ВСУ. Десятки оккупантов погибли.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, на Херсонском направлении кадыровцы находятся уже давно.

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– Доблестные джигиты Кадырова приехали в большом количестве. Они приехали давно, но позавчера (20 сентября, – Ред.) с ними случилась беда. Именно в то здание, где они сидели, прилетело много всяческих ракет, – рассказал Арестович.

Он заявил, что более 40 оккупантов ликвидировано, еще 30 с разными ранениями госпитализировали.

19 сентября на временно оккупированной территории Луганской области была уничтожена база российских военных и вражеская техника.

Ранее сообщалось, что в Сватово после взрыва в гостинице погибли около 200 солдат армии РФ.

Кроме того, ВСУ уничтожили в Сватово автовокзал, внутри которого проживали оккупанты.

Фото: ГУР Минобороны

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